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TOYOTA GAZOO Racing 2021 WRC Sezonunu Monte Carlo Zaferiyle Açtı

TOYOTA GAZOO Racing, hafta sonu gerçekleştirilen 2021 Dünya Ralli Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi’nde ilk iki sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı. Güç Etabı’nda da en iyi üç zamana imza atan Toyota, bir ralli haftasından alınabilecek maksimum puanları toplamış oldu.

Otovitrin 25.01.2021, 18:35
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TOYOTA GAZOO Racing 2021 WRC Sezonunu Monte Carlo Zaferiyle Açtı

Efsanevi Monte Carlo Rallisi’ni son şampiyon Sébastien Ogier ve co-pilotu Julien Ingrassia sekizinci kez kazandı ve bu yarışı en çok kazanan pilot unvanını aldılar. İkinci sırayı da Toyota Yaris WRC ile yarışan Elfyn Evans ve Scott Martin elde etti.

Genç sürücü Kalle Rovanperä ve co-pilotu Jonne Halttune ise bitiş çizgisine dördüncü sırada gelerek TOYOTA GAZOO Racing’e inanılmaz bir hafta sonu yaşattılar.

Monte Carlo zaferiyle birlikte Ogier, 50. Dünya Ralli Şampiyonası galibiyetini elde ederek WRC tarihinde bu başarıya ulaşan iki pilottan biri oldu.

Toyota, 2017’den bu yana podyumda yer alırken 2021’de, geri dönüşünün ardından WRC’nin en prestijli yarışını ilk kez kazanmış oldu. Toyota tarihinde ise markanın dördüncü Monte Carlo Rallisi galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Monte Carlo’da kar ve buz etkili oldu

WRC takviminin en talepkar yarışı olarak bilinen Monte Carlo Rallisi’nde bu yıl koronavirüs için alınan önlemler ve Fransa’daki kısıtlamalar nedeniyle şafak sökmeden önce tamamlanan bazı etapların buz ve kar koşullarında yapılması gerekti.

Toyota takımı, cuma sabahı üçüncü etaptan itibaren liderliği eline geçirerek başarısını sürdürdü. Günün en uzun etabında liderlik Rovanperä, Ogier ve Evans arasında değişti.

Kendi evindeki mücadelede bir kez daha galibiyete ulaşan Ogier, 14 etabın 8’ini kazanarak üstünlüğünü ortaya koydu. Güç Etabı olarak gerçekleştirilen 14. Etap’ta da şampiyonluğunu korumak adına önemli puanlar elde etti.

Sébastien Ogier, ralliyi takım arkadaşı Elfyn Evans’ın 32.6 saniye önünde kazandı. WRC’deki ikinci sezonuna başlayan Kalle Rovanperä ise genel klasmanda liderin 2 dakika 33.6 saniye gerisinde ralliyi dördüncü tamamlamayı başardı. Son gün yaşadığı lastik problemleriyle podyumu az farkla kaçıran Rovanperä, Güç Etabı’nda en iyi ikinci zamana imza attı. Evans ise Güç Etabı’nda en iyi üçüncü zamanı elde ederek Toyota’nın son etapta ilk 3’te yer almasını sağladı.

TOYOTA GAZOO Racing 52 puanla lider

Bu sonuçlarla birlikte TOYOTA GAZOO Racing, sezonun açılış yarışından maksimum puanı alarak Markalar Şampiyonası’nda 52 puanla sezona avantajlı bir başlangıç yaptı.

TOYOTA GAZOO Racing WRC Challenge Programı pilotu Takamoto ise

Yaris WRC ile Monte Carlo Rallisi’ni ilk 6’da bitirerek şimdiye kadarki en iyi WRC sonucunu elde etti.

Takım kurucusu ve Toyota başkanı Akio Toyoda, yarışın ardından tüm bu zorlu süreçte WRC’de mücadele etmelerine katkı sağlayan takım üyelerine teşekkür etti ve takımın bir aile gibi hareket ederek başarıya ulaştığını ifade etti.

Galibiyetle birlikte sezona harika bir giriş yapan Sébastien Ogier ise kendi evindeki bu yarışın büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyerek “Podyumda duygusal olmamın sebebi buydu. Yaris WRC tüm hafta sonu boyunca inanılmazdı. Otomobildeki his çok iyiydi. Takım da harika ve onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Böylesine bir rallide liderliği korumak kolay değildi ama bunu başardık” diye konuştu.

Monte Carlo’nun ardından takımlar, İsveç Rallisi’nin iptal edilmesinin ardından WRC takvimine yeni katılan Finlandiya Arctic Rallisi’nde mücadele edecekler. 26-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak yarış, sezonun tamamen kış koşullarında yapılacak tek rallisi olarak öne çıkıyor ve ralli, buz ve karla kaplı Kuzey Kutup Dairesi içerisindeki yollardan oluşturulan etaplarda gerçekleştirilecek.

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