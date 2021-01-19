TOYOTA GAZOO Racing 2021 Dakar Rallisi’ni Podyumda Tamamladı
TOYOTA GAZOO Racing dünyanın en zor yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nin 2021 yarışını ikinci sırada tamamlayarak podyumdaki yerini bu sene de aldı. 2019 şampiyonu olan Toyota, bu yıl mücadeleyi yine son etaba kadar bırakmadı.
TOYOTA GAZOO Racing, 2021 Dakar Rallisi’nde yenilenen Hilux modeliyle katılarak efsanevi pick-up’ın dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. 2019’da Dakar’ı kazanan ve bu yıl da toplamda açılış etabıyla birlikte altı etap birinciliği elde eden Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel ikilisi yine etkileyici performanslar ortaya koydular.
Üç Toyota Hilux ile yarışa katılan TOYOTA GAZOO Racing, lastik patlatma sorunlarıyla mücadele ederek zaman kaybetmelerine karşın 12 etaplık ve toplam 4400 kilometrelik zorlu ralliyi tamamlamayı başardılar.
2021 Dakar Rallisi’ni Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel liderin 13 dakika 51 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlarken, Giniel de Villiers ve Alex Haro ikilisi ise, Hilux’ı finişe genel klasmanda sekizinci sırada getirdiler. Bununla birlikte yarışı bitirme hedefiyle mücadeleye başlayan Shameer Variawa ve Dennis Murphy de, ralli boyunca rekabetçi dereceler elde ederek bitiş çizgisine 21. sırada geldiler.
2021 Dakar Rallisi boyunca Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel açılış etabı haricinde beş etap, Giniel de Villiers ve Alex Haro ise bir etap zaferi elde ettiler. Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel, ikinci, üçüncü ve dördüncü etabı arka arkaya kazanarak öne çıkmayı başardı.
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|30
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|22
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|14
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|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
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|4. Altay
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|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
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|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
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|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12