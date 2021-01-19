TOYOTA GAZOO Racing 2021 Dakar Rallisi’ni Podyumda Tamamladı

TOYOTA GAZOO Racing, 2021 Dakar Rallisi’nde yenilenen Hilux modeliyle katılarak efsanevi pick-up’ın dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. 2019’da Dakar’ı kazanan ve bu yıl da toplamda açılış etabıyla birlikte altı etap birinciliği elde eden Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel ikilisi yine etkileyici performanslar ortaya koydular.

Üç Toyota Hilux ile yarışa katılan TOYOTA GAZOO Racing, lastik patlatma sorunlarıyla mücadele ederek zaman kaybetmelerine karşın 12 etaplık ve toplam 4400 kilometrelik zorlu ralliyi tamamlamayı başardılar.

2021 Dakar Rallisi’ni Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel liderin 13 dakika 51 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlarken, Giniel de Villiers ve Alex Haro ikilisi ise, Hilux’ı finişe genel klasmanda sekizinci sırada getirdiler. Bununla birlikte yarışı bitirme hedefiyle mücadeleye başlayan Shameer Variawa ve Dennis Murphy de, ralli boyunca rekabetçi dereceler elde ederek bitiş çizgisine 21. sırada geldiler.

2021 Dakar Rallisi boyunca Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel açılış etabı haricinde beş etap, Giniel de Villiers ve Alex Haro ise bir etap zaferi elde ettiler. Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel, ikinci, üçüncü ve dördüncü etabı arka arkaya kazanarak öne çıkmayı başardı.