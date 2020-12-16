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TOYOTA GAZOO Racing, 2021 Dakar Rallisi’nde 4 Yeni Hilux ile Yerini Alacak

TOYOTA GAZOO Racing, 3 Ocak 2021’de Suudi Arabistan’ın liman şehri Cidde’de başlayacak olan 2021 Dakar Rallisi’ne dört yeni Hilux ile katılacak. 2012 yılından bu yana Dakar’da mücadele eden yarış takımı, 2021’de yüksek deneyimi olan sürücülerle ile birlikte rally-raid dünyasındaki yeni isimlerden oluşan bir kadro oluşturacak.

Otovitrin 16.12.2020, 15:51
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TOYOTA GAZOO Racing, 2021 Dakar Rallisi’nde 4 Yeni Hilux ile Yerini Alacak

TOYOTA GAZOO Racing’in dört yeni Hilux’ında Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel; Giniel de Villiers/ Alex Haro; Henk Lategan/Brett Cummings ve Shameer Variawa/Dennis Murphy ikilisi yer alacak.

Toyota GAZOO Racing 2012’de Dakar Rallisi’ne girmesinden bu yana önemli başarılara imza attı ve 2019’da Dakar Rallisi’ni kazanmayı başardı. 2019’da Dakar’ı kazanan ve 2020’de ikinci olan Nasser ve Mathieu, 2021’de de takıma öncülük edecek. 2020’de Endülüs Rallisi’ni kazanan Nasser, 2021’de kariyerinin üçüncü Dakar Rallisi’ni kazanmayı hedefliyor. Giniel de Villiers ve co-pilotu Alex Haro ise, 2019’da Fas Rallisi zaferinin ardından bunu yeni başarılarla taçlandırmayı amaçlıyor.

2021’de takıma yeni katılacak Henk Lategan ve Brett Cummings de, Hilux ile Dakar Rallisi’nde mücadele edecekler. Son derece rekabetçi Güney Afrika Cross-Country Serisi’ni iki defa üst üste kazanan Henk Lategan, ilk kez Dakar’a katılacak. Co-pilotu Brett Cummings ise, motosiklet kategorisinde iki defa mücadele etmişti ve Henk Lategan ile kariyerine yeni bir Dakar Rallisi ekleyecek.

Takımın dördüncü aracını ise Shameer Variawa ve Dennis Murphy ikilisi kullanacak. Toyota Gazoo Racing ile ilk kez Dakar Rallisi’ne çıkacak olan Shameer Variawa, Güney Afrika’daki yerel şampiyonalarda önemli başarıla imza attı.

Hilux 2021 Dakar Rallisi için daha da geliştirildi

TOYOTA GAZOO Racing, 2021 Dakar Rallisi’nde Toyota Hilux’ın son versiyonu ile mücadele edecek. Bu araç Güney Afrika’da yer alan efsanevi Kyalami Grand Prix Pisti’nin yakınında yer alan takımın merkezinde yapıldı ve geliştirildi.

Yarışlarda kendini kanıtlayan Hilux üzerine yapılan araç, ortadan motorlu, bağımsız süspansiyona ve dört çeker sürüşe sahip. Yıllar boyunca sürekli olarak geliştirilen araç, aynı zamanda Dakar’da sağlamlığını bir kez daha kanıtladı.

2021 yılı için aracın altyapısı ve geometrisi değiştirilmezken süspansiyonlarda ve atmosferik V8 motorda güncellemeler yapıldı. 2021 Toyota Hilux yarış aracının dış tasarımı ise üretim versiyonu yeni Hilux’ın tasarımını yansıtacak şekilde kapsamlı olarak değiştirildi.

2021 Dakar Rallisi’nde yenilikler

2021 Dakar Rallisi bir kez daha sadece Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek ve 3 Ocak’ta ekipler Cidde’den yola çıkacaklar.

2021 rotası, 2020 yarışına benzer bir bölgeden geçecek ancak organizatörler tamamen yeni bölümlerle daha zorlayıcı bir yarış hazırladılar. 2021 Dakar Rallisi 15 Ocak’ta başladığı yerde tamamlanacak.

2021 yarışı için yeni bir dijital bir yol kitabı kullanılacak. Bu rota, her etabın hemen başlangıcında kullanıma açılacak. Bu yeni yaklaşım 2020 Dakar Rallisi’nin bazı etaplarında denenmişti ve şimdi ise 2021’de tüm etaplarda kullanılacak. Yeni format, rallinin yarış komiserleri ve görevliler tarafından daha kolay takip edilmesini sağlarken aynı zamanda daha tahmin edilemez mücadelelerin olmasını sağlayacak.

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