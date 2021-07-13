Toyota Estonya Rallisi’nde WRC Galibiyetlerine Yenisini Eklemeyi Hedefliyor

Son üç yarışta galibiyet alan ve bu yıl şu ana kadar yapılan 6 rallinin 5’inde zirvede yer alan TOYOTA GAZOO Racing, Markalar ve Pilotlar Şampiyonası’nda lider konumda bulunuyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen efsanevi Safari Rallisi’nde kazanan Sébastien Ogier ise, 34 puan farkla takım arkadaşı ve en yakın rakibi Elfyn Evans’ın önünde lider pozisyonda.

Bununla birlikte şampiyonada altıncı sırada bulunan genç pilot Kalle Rovanperä, sürüş tarzına uyan etaplarıyla birlikte podyuma geri dönmek istiyor. TGR WRC Challenge Programı sürücüsü Takamoto Katsuta da, Kenya’da elde ettiği kariyerinin ilk podyum başarısını daha ileriye taşımayı hedefliyor.



2020 yılında WRC takvimine giren Estonya Rallisi, atlama noktalarının olduğu yüksek hızdaki yolları ve teknik etaplarıyla biliniyor. Bu yılki ralli 314.16 kilometreye çıkarıldı ve dört gün boyunca 24 etap gerçekleştirilecek. Ralli, Perşembe akşamı Estonya’nın ikinci en büyük şehri Tartu’daki servis alanına yakın özel bir etapla başlayacak. Cuma günü geçtiğimiz yıla benzer etaplar koşulurken Cumartesi günü ise pilotları yeni etaplar bekliyor olacak. Pazar günü, üç etabın iki kere koşulmasıyla birlikte yeni bir Güç Etabı ile ralli tamamlanacak.

Yarış öncesi değerlendirmeler yapan takım kaptanı Jari-Matti Latvala, şimdiye kadar çok iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Aynı harika eforu yılın ikinci yarısında da devam ettirmeliyiz. Estonya Rallisi, Kenya’ya göre çok daha farklı bir mücadele olacak. Bu ralli tamamen hız ile ilgili. Burada kazanmak kolay olmayacak ama yine zirve için mücadele edeceğiz” dedi.