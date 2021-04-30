Toyota En Düşük Emisyonlara Sahip Marka

21 ülkeyi kapsayan Avrupa verilerine göre 2020 CO2 emisyon ortalaması 106.7 g/km olurken Toyota yakıt teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımıyla ortalamanın altında yer almakla kalmadı, aynı zamanda düşük emisyona sahip marka olarak ilk sırayı aldı.

Toyota 2020 yılında Avrupa’da 489 bin 498 hibrit araç satışı gerçekleştirmiş ve Avrupa toplamında bugüne kadar 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. İlk kez 1997 yılında otomobil teknolojisinde devrim niteliğindeki hibrit teknolojisine sahip modelini sunan Toyota, bu güne kadar hibrit araç satışlarında 17 milyon 396 bin 961 adete ulaştı. Toyota bu satış rakamıyla hibrit teknolojisindeki açık ara liderliğini de devam ettirdi.

Çevreci araçlara ilgi artıyor

Pandemiyle birlikte kullanıcılar konvansiyonel araçlardan uzaklaşırken çevreci otomobillere olan talebin giderek arttığı gözleniyor. Toyota, hemen hemen tüm segmentlerde sunduğu hibrit otomobil satışlarıyla birlikte endüstri lideri kimliğini ortaya koyarak en düşük CO2 emisyonları elde etmeyi başardı.

Toyota sıfır emisyon hedefine giden yolda elektrik motoruna sahip hibrit araçların yanı sıra plug-in hibritler (dışarıdan da kabloyla şarj edilebilen hibritler), bataryalı elektrikli araçlar ve hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye devam ediyor. Toyota’nın son olarak tanıttığı bZ4X Konsepti de, markanın önümüzdeki dönemde gelecek yeni elektrikli araçlarının da habercisi oldu.