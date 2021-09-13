TOYOTA DÜŞÜK EMİSYON REKORU KIRAN HİBRİTLERİYLE AUTOSHOW 2021’DE

“Hibritler ile en düşük ortalama emisyon Toyota’da”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, dijital stanttan ziyaretçiler için yaptığı konuşmada; Autoshow’un teması olan “Mobilite’nin” Toyota’nın gelecek vizyonunu göstermesi açısından ideal bir ortam sunduğunu belirterek “Markamız artık yalnızca bir otomobil markası değil, herkesin özgürce hareket ettiği bir dünyayı gerçekleştirmek isteyen bir “Mobilite” şirketine dönüşüyor. Mobilite stantımızda otonom elektrikli araçlardan insansı robotlara kadar birçok prototip ürünümüzle fuardaki yerimizi alıyoruz. Toyota olarak ayrıca hibrit teknolojisiyle donatılmış tüm modellerimizi ve hafif ticari segmentteki araçlarımızı da sergiliyoruz” dedi.

Toyota’nın menzil kaygısı yaşatmayan hibrit otomobillerinin özellikle şehir içi kullanımlarda da birçok avantaj sağladığına işaret eden Bozkurt, “Tüm dünyada çevre ve iklim değişikliği konuları artık gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya doğa dostu otomobiller konusunda ciddi kararlar alıyor. 50 yıla yakın bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren Toyota, bugün gelinen noktada her binek modelinin bir hibrit versiyonunu üreterek bu teknolojide hep bir adım önde yer aldı. Toyota, hibrit araçları sayesinde Avrupa’da ana akım üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon ile ilk sırada yer alıyor. Verilere göre Toyota, 2020 satışlarına göre Avrupa’da 94 g/km CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor. Autoshow’da stantımızı ziyaret edecekler, ürün gamımızı görüp hibritlerin ne kadar avantajlı olduğuna tanıklık edecekler” şeklinde konuştu.

Hibrit teknolojisiyle ilgili çalışmalara en düşük CO2 emisyon oranına sahip marka olarak devam ettiklerini de kaydeden Bozkurt şunları söyledi:

“Avrupa’da düşük emisyonlu araç satışlarımızın yüksek olması sayesinde ana üreticiler arasında en düşük emisyona sahip marka olmayı sürdürüyoruz. Toyota’nın Avrupa’da sattığı üç araçtan ikisinin hibrit olması sayesinde bu araçların ortalama emisyonu şimdiden 95 g/km seviyelerinde etkileyici oranlara ulaştı. Toyota da tabii ki elektrikli araçlara geçecek. Dizelden ilk vazgeçen marka olarak elektrikli araçları da kesinlikle destekliyoruz. Hibritler de zaten elektrikli araçların bir türevi. Tam elektrikli araçlar için ülkenin altyapısının yeterli olması lazım. Hibrit için altyapı gibi bir sorun yok. Türkiye ve dünya için elektrikli otomobillere geçiş döneminde en rasyonel çözümü hibrit araçlar olarak görüyoruz. Sadece elektrikle çalışan araçların sisteme entegrasyonun zor olduğu günümüzde, Avrupa başta olmak üzere refah seviyesi yüksek ülkeler de konvansiyonel motor ve elektrik motorunun birlikte kullanıldığı hibrit araçlara yöneliyor.”

Toyota Hibritler Ziyaretçileriyle Buluşuyor

“Herkes için bir Toyota Hybrid var” mottosuyla Autoshow 2021 Mobility Fuarı’nda yerini alan Toyota, her segmentteki hibrit modellerini beğenilere sunuyor. Ziyaretçilerin tüm sorularının cevaplarını bulacağı dijital stantta modellerin yanında ayrıca mobilite araçları ve Toyota Gazoo Racing bölümleri de bulunuyor.

Heyecan Verici Otomobil “Yaris 1.5 Hybrid”

Fuarda sergilenen ve Toyota’nın yenilikçi aracının dördüncü jenerasyonunu temsil eden Yaris 1.5 Hybrid özel olarak Avrupa için tasarlandı ve geliştirildi. Dikkat çekici tasarımıyla beğeni toplayan Yeni Yaris daha verimli, daha dinamik ve daha çekici özelliklerinin yanında keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor. Yeni 1.5 litre benzinli motoru ve geliştirilmiş 4. Nesil Hibrit Sistem ile Yeni Yaris, performans ve üstün yakıt tasarrufunu bir araya getiriyor.

RAV4 Hybrid “Verimlilik Lideri”

Fuar ziyaretçileri, 1994 yılında ilk kez tanıtıldığında otomotiv dünyasında yeni bir dönem başlatan ve SUV segmentine adını veren RAV4’ün evrimine tanıklık edecek. Yeni geliştirilen 2.5 litre hibrit motor, yüzde 41 termal verimlilikle dünya çapında lider bir değere sahip tamamen yeni 5. Nesil RAV4 Hybrid düşük ağırlık merkezi ve yüksek gövde dayanımıyla üstün yol tutuş ve sürüş konforu sağlıyor. 222 HP güç üreten hibrit motor ve sadece 4.5 lt/100 km tüketime sahip olan model; yeni elektrikli AWD-i sistemi ile daha iyi yakıt ekonomisi, daha sessiz sürüş ve daha iyi çekiş sağlıyor.

Göz Alıcı Crossover “C-HR 1.8 Hybrid”

Türkiye’de üretilen ve dünyanın 100’den fazla ülkesine ihraç edilen Toyota C-HR, 1.8 Hybrid coupe tarzı çizgileriyle birlikte segmentinde dikkat çeken bir model. Sessiz sürüş keyfi, yakıt tasarrfu, düşük emisyon ve kendi kendini şarj eden motor Toyota C-HR Hybrid 'i benzersiz kılıyor. Eşsiz Crossover tasarımıyla C-HR 1.8 Hybrid, TNGA mimarisiyle birlikte en yüksek standartlara sahip aktif ve pasif güvenlik özelliklerini de sunuyor.

Teknoloji ve Kalite Bir Arada “Corolla 1.8 Hybrid”

50 milyon adetten fazla satışıyla dünyanın en çok satan otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla’nın hibrit versiyonu Corolla 1.8 Hyrid; yalnızca kabinindeki araç içi teknolojik özellikleri ile değil, kalite algısıyla da öne çıkıyor. Ülkemizde üretilen Corolla 1.8 Hyrid’in dış tasarımı, Toyota’nın yeni sedanına daha prestijli bir görünüm vermek istemesiyle oluşturuldu. Sessiz, verimli ve güçlü bir hibrit teknolojisine sahip olan model, 1.8 litrelik hibrit ve benzinli motorun uyumuyla yüksek verimlilik ve performans sunuyor.

Camry Hybrid “Prestijli ve Güçlü”

İlk kez 1982 yılında tanıtılan Toyota’nın E segmentindeki prestijli modeli Camry Hybrid, yenilenerek daha dinamik bir tasarıma sahip oldu ve yeni teknolojilerle donatıldı. Camry Hybrid, güçlü 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit elektrikli sistemle birleştirerek 218 HP güç üretiyor ve segmentinde eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tasarımı, konforu, güvenliği ve hibrit teknolojisiyle güçlü bir konumda olan Camry Hybrid, eğlenceli sürüş karakterini ortaya koyarken aynı zamanda üstün üretim kalitesi ve güvenlik sistemleriyle farkını ortaya koyuyor.

Hilux “Hem Arazide Hem Şehirde Efsane”

İlk kez tanıtıldığı 1968’den bu yana en çok tercih edilen pick-up unvanına sahip olan Hilux, her geçen nesil evrimleşerek efsane kimliğini sürdürmeye devam ediyor. Hilux; her türlü arazi koşullarının yanı sıra SUV görünümü, konforu ve donanım özellikleriyle de aynı zamanda bir şehir aracı. Yenilmez ve durdurulamaz kimliği ile kendini kanıtlayan ve çok tercih edilen bir pick-up olan Hilux, 2.4 litrelik motoruyla çok yönlü kullanım imkanı ve farklı beklentileri karşılayabilen özelliklere sahip.

Binek Konforu Sunan Ticari “PROACE CITY”

Autoshow 2021’de Toyota’nın hafif ticari aracı PROACE CITY’de yerini alıyor. Tüm versiyonları rakipleriyle karşılaştırıldığında donanımsal olarak dolu olan PROACE CITY, sadece iş amaçlı değil; binek otomobil konforu özelliklerini de taşıyan bir deneyim sunuyor. 4 versiyondan Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında panoramik cam tavan standart olarak bulunuyor.

Yılın son çeyreğinde PROACE CITY Cargo modelinin de ürün gamına dahil olmasıyla Toyota “Toyota Professional” çatısı altında ticari araç müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya da devam edecek.

“GR Yaris” TOYOTA GAZOO RACING Stantında

Autoshow fuarında, Toyota’nın son dönemde ürettiği sıra dışı modellerden biri olan GR Yaris de markanın yarış takımı TOYOTA GAZOO Racing’in stantında sergileniyor. Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki deneyimle geliştirilen GR Yaris, hem tasarımı hem de performansıyla büyük ses getirmiş durumda. 2015 yılında “daha iyi ve daha eğlenceli otomobiller üretme hedefiyle” yola çıkan Toyota GAZOO Racing tüm motorsporları aktivitelerinde kendini birçok kez kanıtladı. Toyota, motorsporlarını yol otomobilleri için bir geliştirme laboratuvarı olarak değerlendirmeye devam ederken yeni teknolojileri keşfetmek ve yarışlardaki sıra dışı şartlara bakarak yeni çözümler üretmeyi de sürdürüyor.