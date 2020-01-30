Toyota: Dünyanın en beğenilen otomobil markası



Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketler” listesi, kurumsal itibar konusunda geniş kapsamlı bir araştırma olarak kabul görüyor. Bu araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak oluşturuluyor.

Her bir şirket için araştırma, şirketlerin küresel başarısı için kritik olan üretim kalitesi, sunduğu hizmetler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, global rekabetçiliği ve yatırım değeri parametrelere göre ölçümleniyor.

Toyota böylelikle; Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında elde ettiği başarıyla birlikte müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesini bir kez daha ortaya koymuş oldu.