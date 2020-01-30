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Toyota: Dünyanın en beğenilen otomobil markası

Toyota, Fortune Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Beğenilen Şirketler” sıralamasında beş yıl üst üste birinci otomobil şirketi olmayı başardı. Toyota, aynı zamanda Fortune’un İlk 50 “All-Star” şirketleri listesinde de 30’ncu sırayı alarak bu başarısını taçlandırdı.

Toyota: Dünyanın en beğenilen otomobil markası

Toyota, Fortune Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Beğenilen Şirketler” sıralamasında beş yıl üst üste birinci otomobil şirketi olmayı başardı. Toyota, aynı zamanda Fortune’un İlk 50 “All-Star” şirketleri listesinde de 30’ncu sırayı alarak bu başarısını taçlandırdı.

30 Ocak 2020 Perşembe 13:46
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Toyota: Dünyanın en beğenilen otomobil markası


Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketler” listesi, kurumsal itibar konusunda geniş kapsamlı bir araştırma olarak kabul görüyor. Bu araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak oluşturuluyor.

Her bir şirket için araştırma, şirketlerin küresel başarısı için kritik olan üretim kalitesi, sunduğu hizmetler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, global rekabetçiliği ve yatırım değeri parametrelere göre ölçümleniyor.

Toyota böylelikle; Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında elde ettiği başarıyla birlikte müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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