Toyota'dan ÖTV düzenlemesiyle ilgili açıklama

Ancak, bunu “matrah güncellemesi” olarak ifade etmek yerine “matrah dilimlerinin değiştirilmesi” olarak ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü genel anlamıyla bir matrah güncellenmesi beklentisi vardı. Özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80’lik dilime girmesi; her bir dilime denk gelen matrah tutarlarının da güncellenip arttırılmasıyla, özellikle yerli üretim modellerinin yüzde 50’lik dilime girmesi beklentisi vardı. Şu andaki uygulamada bu durum söz konusu olmadı. Sadece birkaç modelde bir miktar fiyat düşüşü gerçekleşti. İlgili kurumlar tarafından ÖTV’de bir düşüş planlanmadığı altı çizilerek belirtilmişti. Şu anda yapılan değişiklikle, yüzde 50 ve yüzde 80 baremlerinin arasına gelen yüzde 60 ve yüzde 70 baremleri ile aradaki yüksek farkın kademelere bölünmesi gerçekleştirilmiştir.

Bundan sonraki adım olarak, matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili beklentimiz halen devam etmektedir. Şu anda neredeyse tüm modeller ağırlıklı olarak en yüksek dilim olan yüzde 80’lik dilimde bulunmayı sürdürmektedir. Umarız ki, bu konuda da yakın zamanda bir güncelleme bilgisi alırız.

Toyota olarak baktığımızda ise bu düzenlemeden sonra; 2022 model yılı Corolla’nın giriş seviyesi olan 1.5 Vision yüzde 5.5’lik indirimle 22 bin 350 TL, Yaris 1.0 modelimiz ise yüzde 11’lik indirimle 41 bin 100 TL aşağı doğru güncellenerek satışa sunulacaktır.