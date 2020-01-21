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Toyota, Dakar Rallisi’ni başarıyla tamamladı

Toyota dünyanın en zorlu yarışı olarak gösterilen Dakar Rallisi’ni katıldığı dört araçla birlikte tamamladı. 12 gün boyunca, toplam 7 bin 500 kilometre koşulan 2020 Dakar Rallisi, etaplarının yüzde 75’inin kum olduğu mücadele ile tamamlandı.

Toyota, Dakar Rallisi’ni başarıyla tamamladı

Toyota dünyanın en zorlu yarışı olarak gösterilen Dakar Rallisi’ni katıldığı dört araçla birlikte tamamladı. 12 gün boyunca, toplam 7 bin 500 kilometre koşulan 2020 Dakar Rallisi, etaplarının yüzde 75’inin kum olduğu mücadele ile tamamlandı.

21 Ocak 2020 Salı 16:06
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Toyota, Dakar Rallisi’ni başarıyla tamamladı

Toyota, dört Hilux ile katıldığı bu zorlu rallide geçen yılın kazananı Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel ikilisiyle son etabı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Nasser Al-Attiyah bu sonuçlarla birlikte Toyota Gazoo Racing’i ikinci sıraya taşıyarak tekrar podyum başarısı getirdi.

Mathieu Baumel ve Nasser Al-Attiyah

Bununla birlikte Dakar Rallisi’nin genel klasmanında ilk 8 sırada dört Toyota modeli yer aldı ve bu da Hilux’ın her arazi ve yol koşulunda ne kadar iddialı ve rekabetçi olduğunun bir başka kanıtı oldu.

Fernando Alonso

Toyota Gazoo Racing adına yarışan Giniel de Villiers beşinci sırayı alırken, Bernhard Ten Brinke ralliyi yedinci olarak tamamladı. Kariyerinde ilk kez farklı disiplinde bir ralliye katılan iki kez F1 Dünya Şampiyonu, 2019 Lemans 24 saat yarışı birincisi Fernando Alonso ise, özellikle son etaplarda temposunu bir hayli artırarak Dakar’ı 13. sırada bitirmeyi başardı.

Toyota’nın her zaman daha iyi otomobiller üretme felsefesinin bir parçası olarak motorsporları faaliyetlerini yakından takip eden Toyota başkanı Akio Toyoda, “Tüm yarışmacıları, 8 bin km’ye yakın zorlu yollarda geçen Dakar Rallisi’ni tamamlamasından dolayı tebrik ederim. Nasser Al-Attiyah arka arkaya ikinci zaferi almaya çok yakındı ama önümüzdeki yıl için alacakları kupa için şimdiden yerimi ayırdım. Geçen yol Fernando Alonso ile Detroit’te buluştuğumuzda, Dakar Rallisi’nde mücadele etmek rüyasını açıklamıştı. Dakar’da birçok zorlukla karşılaştı ama asla mücadeleyi bırakmadı ve ona bu şansı verdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

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