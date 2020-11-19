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Toyota Corolla Sedan’da Yeni 1.5L Dynamic Force Motor Seçeneği

Toyota, Corolla Sedan'ı daha fazla verimlilik sunan yeni 1.5L Dynamic Force güç ünitesi ile sunacak. Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Sedan’ın yeni motor seçeneği olan 1.5L Dynamic Force, Avrupa’daki yeni emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Otovitrin 19.11.2020, 09:42
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Toyota Corolla Sedan’da Yeni 1.5L Dynamic Force Motor Seçeneği

Toyota’nın yeni 1.5L Dynamic Force motoru, düşük tüketimi ve çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni 3 silindirli 1.5 litrelik motor, modern TNGA tasarımı sayesinde daha düşük ağırlığa sahip ve daha az yer kaplıyor. Bununla birlikte yakıt tüketim ve CO2 salımlarında yüzde 17 oranında iyileşme sunuyor.

Yeni 1.5L Dynamic Force, ileri teknolojisi ve geliştirilen özellikleriyle birlikte daha iyi hava yakıt karışımı sunarak daha yüksek termal verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yeni 1.5 litrelik motor, WLTP ölçümlerine göre 127-139 g/km CO2 ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip.

Toyota Corolla Sedan’da tercih edilebilecek 1.5L Dynamic Force motor, 10 ileri otomatik şanzıman veya 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilebilecek.

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