Toyota Camry Yenilendi

İlk kez 1982 yılında satışa sunulan Toyota Camry, kısa zamanda büyük

beğeni toplarken sayısız ödül kazanmayı da başardı. Global olarak 100’den

fazla ülkede satılan Camry bugüne dek 19 milyon adedinde üzerinde bir satış

rakamına ulaştı. Yıllık satışları 700 binin üzerinde olan Camry, dünyada en

çok satan büyük sedan olmaya devam ediyor.

Tasarımı, konforu, güvenliği ve hibrit teknolojisiyle güçlü bir konumda olan

Camry, yenilenerek daha dinamik tasarıma ve güncellenmiş teknolojilerle

mükemmeliyetçi çizgisini bir adım öteye taşıdı.

Camry Hybrid, Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) tasarımı ve mühendislik

felsefesinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. TNGA eğlenceli sürüş karakterini

ortaya koyarken aynı zamanda Camry modeli üstün üretim kalitesi,

güvenilirlik ve güvenlikle tamamlanıyor.

Camry Hybrid, güçlü 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit

elektrikli sistemle birleştirerek 218 HP güç üretiyor ve segmentinde eşsiz bir

seçenek olarak öne çıkıyor.

Yenilenen Camry Hybrid şu ana kadar temel değerleri olan segmentinin

öncüsü kalite, sağlamlık ve güvenilirlik, sessiz ve sürüş kalitesi unsurlarını

koruyarak, daha zarif ve dinamik bir ön tasarıma, revize edilmiş 18 inç çift

renk alaşım jantlara ve yeni dış gövde renklerine sahip oldu.

Camry Hybrid, Türkiye’de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak.

Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı

telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9” Toyota Touch

dokunmatik multimedya ekranı, tamamiyle elektrikli koltuk, direksiyon ve yan

ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar,

ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik

ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama

yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak.

DAHA ZARİF VE DİNAMİK TASARIM

Yenilenen Camry Hybrid, yenilenen ön tamponu, üst ve alt panjurlarla birlikte

dinamiklik ve çok daha prestijli bir tasarımla öne çıkıyor. Kaputtan tampona

uzanan orta kısmın genişletilmesi ve tampon köşelerinde yapılan tasarım

değişiklikleriyle daha alçak, daha geniş ve daha cesur bir ön bölüm elde

edildi. Alt panjur çıtalarının yanlara doğru daha fazla uzatılmasıyla birlikte

aracın daha geniş bir duruş sergilemesi sağlandı.

Yeni tasarlanan çift renk 18 inç jantlarla birlikte aracın sportif hissi daha fazla

vurgulandı. Ayrıca V şekilli detaylara sahip jantlardaki koyu renkli kollar,

çevik ve dinamik duruşu destekliyor. Stop grubunda ise kapsamlı bir renk

değişimiyle daha şık bir görünüm elde edildi. Yenilenen Camry Hybrid, Toyota

ürün gamında ilk kez kullanılacak zarif Titanyum Gümüş-Gri ve metalik

Egzotik Kırmızı renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.

KABİNDE DAHA YENİ TEKNOLOJİLER

Kabinde konforu, genişliği ve arka yolcu yaşam alanı ile zaten övülen bir iç

mekana sahip olan Camry Hybrid, yeni renk ve döşemeleriyle de dikkat

çekiyor. Bununla birlikte yenilenen Camry’nin kabininde daha büyük ve daha

yukarıya yerleştirilmiş ve yeni bağlantı özellikleri sunan 9 inç merkezi ekran

yer alıyor. Orta konsola yerleştirilmiş yeni dokunmatik bilgi-eğlence ekranı,

daha iyi bir görünüm ve daha kolay bir kullanım sağlıyor.

Dokunmatik ekran, mekanik ve döner düğmelerle birlikte her sürüş şartında

kolay kullanım sağlarken, güncellenmiş multimedya sistemi daha hızlı çalışan

yazılımla birlikte daha hızlı ekran tepkileri sunuyor. Bununla birlikte Apple

CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemleriyle telefonlar kolayca

bağlanabiliyor.

Camry Hybrid bu teknolojik güncellemelerle, yeni geliştirilen Bej ve Siyah

Premium deri koltuk döşemeleriyle birlikte tercih edilebiliyor. Koltuklarda

kullanılan balık sırtı desenleriyle birlikte koltuk havalandırması daha verimli

bir şekilde gerçekleştiriliyor.

GELİŞTİRİLMİŞ TOYOTA SAFETY SENSE SİSTEMLERİ

Yenilenen Toyota Camry Hybrid, Toyota Safety Sense sistemlerinin son

versiyonu ile donatıldı. Bir dizi aktif güvenlik teknolojisiyle birlikte birçok farklı

durumda trafik kazalarını önlemeyi veya kazaların şiddetini azaltıyor. Bu yeni

özelliklerle birlikte Camry Hybrid her zamankinden daha güvenli hale getirildi.

Camry Hybrid’de Ön Çarpışma Önleyici Sisteme (PCS) yeni özellikler eklendi.

Bunlar arasında gündüz önden gelen aracı algılama, Acil Direksiyon Destek

Sistemi (ESA) ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem gibi özellikler yer alıyor.

Tam Menzilli Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ile birlikte çalışarak kolayca hızını

trafik işaretlerine göre adapte edebiliyor.

Bir diğer özellik olan Şerit Takip Sistemi (LTA) ise aracı yolda ve şeridin

ortasında tutarak, gerektiği anda direksiyona güç uygulayarak Camry’ninyoldan çıkmamasını sağlıyor. Yapay zeka destekli LTA sisteminde şeritler

daha hassas bir şekilde tespit edilebiliyor ve şerit değişiminin ardından daha

hızlı bir şekilde yeniden aktif oluyor.