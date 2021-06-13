Toyota Camry Yenilendi
Toyota’nın E segmentindeki prestijli modeli Camry yenilenerek daha dinamik bir tasarıma sahip oldu ve yeni teknolojilerle donatıldı. Yenilenen Camry, 998 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.
İlk kez 1982 yılında satışa sunulan Toyota Camry, kısa zamanda büyük
beğeni toplarken sayısız ödül kazanmayı da başardı. Global olarak 100’den
fazla ülkede satılan Camry bugüne dek 19 milyon adedinde üzerinde bir satış
rakamına ulaştı. Yıllık satışları 700 binin üzerinde olan Camry, dünyada en
çok satan büyük sedan olmaya devam ediyor.
Tasarımı, konforu, güvenliği ve hibrit teknolojisiyle güçlü bir konumda olan
Camry, yenilenerek daha dinamik tasarıma ve güncellenmiş teknolojilerle
mükemmeliyetçi çizgisini bir adım öteye taşıdı.
Camry Hybrid, Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) tasarımı ve mühendislik
felsefesinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. TNGA eğlenceli sürüş karakterini
ortaya koyarken aynı zamanda Camry modeli üstün üretim kalitesi,
güvenilirlik ve güvenlikle tamamlanıyor.
Camry Hybrid, güçlü 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit
elektrikli sistemle birleştirerek 218 HP güç üretiyor ve segmentinde eşsiz bir
seçenek olarak öne çıkıyor.
Yenilenen Camry Hybrid şu ana kadar temel değerleri olan segmentinin
öncüsü kalite, sağlamlık ve güvenilirlik, sessiz ve sürüş kalitesi unsurlarını
koruyarak, daha zarif ve dinamik bir ön tasarıma, revize edilmiş 18 inç çift
renk alaşım jantlara ve yeni dış gövde renklerine sahip oldu.
Camry Hybrid, Türkiye’de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak.
Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı
telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9” Toyota Touch
dokunmatik multimedya ekranı, tamamiyle elektrikli koltuk, direksiyon ve yan
ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar,
ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik
ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama
yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak.
DAHA ZARİF VE DİNAMİK TASARIM
Yenilenen Camry Hybrid, yenilenen ön tamponu, üst ve alt panjurlarla birlikte
dinamiklik ve çok daha prestijli bir tasarımla öne çıkıyor. Kaputtan tampona
uzanan orta kısmın genişletilmesi ve tampon köşelerinde yapılan tasarım
değişiklikleriyle daha alçak, daha geniş ve daha cesur bir ön bölüm elde
edildi. Alt panjur çıtalarının yanlara doğru daha fazla uzatılmasıyla birlikte
aracın daha geniş bir duruş sergilemesi sağlandı.
Yeni tasarlanan çift renk 18 inç jantlarla birlikte aracın sportif hissi daha fazla
vurgulandı. Ayrıca V şekilli detaylara sahip jantlardaki koyu renkli kollar,
çevik ve dinamik duruşu destekliyor. Stop grubunda ise kapsamlı bir renk
değişimiyle daha şık bir görünüm elde edildi. Yenilenen Camry Hybrid, Toyota
ürün gamında ilk kez kullanılacak zarif Titanyum Gümüş-Gri ve metalik
Egzotik Kırmızı renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.
KABİNDE DAHA YENİ TEKNOLOJİLER
Kabinde konforu, genişliği ve arka yolcu yaşam alanı ile zaten övülen bir iç
mekana sahip olan Camry Hybrid, yeni renk ve döşemeleriyle de dikkat
çekiyor. Bununla birlikte yenilenen Camry’nin kabininde daha büyük ve daha
yukarıya yerleştirilmiş ve yeni bağlantı özellikleri sunan 9 inç merkezi ekran
yer alıyor. Orta konsola yerleştirilmiş yeni dokunmatik bilgi-eğlence ekranı,
daha iyi bir görünüm ve daha kolay bir kullanım sağlıyor.
Dokunmatik ekran, mekanik ve döner düğmelerle birlikte her sürüş şartında
kolay kullanım sağlarken, güncellenmiş multimedya sistemi daha hızlı çalışan
yazılımla birlikte daha hızlı ekran tepkileri sunuyor. Bununla birlikte Apple
CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemleriyle telefonlar kolayca
bağlanabiliyor.
Camry Hybrid bu teknolojik güncellemelerle, yeni geliştirilen Bej ve Siyah
Premium deri koltuk döşemeleriyle birlikte tercih edilebiliyor. Koltuklarda
kullanılan balık sırtı desenleriyle birlikte koltuk havalandırması daha verimli
bir şekilde gerçekleştiriliyor.
GELİŞTİRİLMİŞ TOYOTA SAFETY SENSE SİSTEMLERİ
Yenilenen Toyota Camry Hybrid, Toyota Safety Sense sistemlerinin son
versiyonu ile donatıldı. Bir dizi aktif güvenlik teknolojisiyle birlikte birçok farklı
durumda trafik kazalarını önlemeyi veya kazaların şiddetini azaltıyor. Bu yeni
özelliklerle birlikte Camry Hybrid her zamankinden daha güvenli hale getirildi.
Camry Hybrid’de Ön Çarpışma Önleyici Sisteme (PCS) yeni özellikler eklendi.
Bunlar arasında gündüz önden gelen aracı algılama, Acil Direksiyon Destek
Sistemi (ESA) ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem gibi özellikler yer alıyor.
Tam Menzilli Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ile birlikte çalışarak kolayca hızını
trafik işaretlerine göre adapte edebiliyor.
Bir diğer özellik olan Şerit Takip Sistemi (LTA) ise aracı yolda ve şeridin
ortasında tutarak, gerektiği anda direksiyona güç uygulayarak Camry’ninyoldan çıkmamasını sağlıyor. Yapay zeka destekli LTA sisteminde şeritler
daha hassas bir şekilde tespit edilebiliyor ve şerit değişiminin ardından daha
hızlı bir şekilde yeniden aktif oluyor.