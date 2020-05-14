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Toyota Çalışanları için "Evde Yeni Bir Gün Başlıyor"

Toyota İnsan Kaynakları evden çalışanları için yaptığı etkinlikleri canlı yayın ile paylaşmaya başladı...

Toyota Çalışanları için "Evde Yeni Bir Gün Başlıyor"

Toyota İnsan Kaynakları evden çalışanları için yaptığı etkinlikleri canlı yayın ile paylaşmaya başladı...

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:48
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Toyota Çalışanları için "Evde Yeni Bir Gün Başlıyor"

COVID-19 salgını nedeniyle 17 Mart tarihinden itibaren “evden çalışma” sistemine geçen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., yönetici ve çalışanların motivasyonunu artırmak ve sürece adaptasyonunu sağlamak amacıyla ilk günden bu yana çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Evden çalışmayı verimli hale getirmenin yanı sıra, salgın süresince sağlıklı kalmak ve motivasyonu artırmak için bir dizi proje geliştirilirken, çalışanların morallerini en üst düzeyde tutmaları hedefleniyor. Çeviklik anlayışının büyük önem taşıdığı ve öne çıktığı bu süreçte, şartlara uyum sağlayarak birçok iyileştirme çalışması da çok kısa bir sürede devreye alındı.

 

Toyota Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü, öncelikli olarak tüm yönetici ve çalışanlara “home ofis modun nasıl?” başlıklı bir anket gönderdi. Anket ile evden çalışmaya geçildiği günden bu yana tüm çalışanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak ve motivasyon konusunda farkındalık yaratmak amaçlandı. Tüm toplantı ve görüşmelerin görüntülü olarak yapıldığı bu dönemde “Görüntülü Görüşme Adab-ı Muaşeret” adı altında eğlenceli bir doküman da tüm çalışanlara gönderilerek bu görüşmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun yanında iş hayatının ve çalışanların gelişim programlarının kesintiye uğramadan devam ettiğini hissetmeleri için çevirimiçi mentorluk çalışmaları ve kişisel gelişim eğitimleri de düzenlendi. Evden çalışmayı hem eğlenceli hale getirmek hem de çalışanların fiziksel ve ruhsal zindeliğini sağlamak amacıyla birçok önerinin yer aldığı “Evde Yeni Bir Gün Başlıyor” broşürü yayınlandı. Ayrıca İnsan Kaynakları Instagram (@toyotaturkiyeik) hesabı üzerinden çalışanların aktif olarak yer aldığı atölyeler düzenleyen Toyota Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü, hem bilgi paylaşımını hem de bu süreçte takipçilerine de destek olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Instagram (@toyotaturkiyeik) hesabı üzerinden yapılan canlı yayınlarla bir Toyota çalışanı tarafından yoga dersleri verilerek mental ve fiziksel sağlıkla ilgili yönlendirmeler yapılıyor. Bu tür atölyelerle kendi çalışanlarının yetkinliklerini de değerlendiren İnsan Kaynakları Direktörlüğü, yoga ile birlikte farklı alanlarda da bu tür eğitimleri sürdürecek. Eğlenceli bir çalışma ortamı için şarkı listelerini bizzat Toyota çalışanlarının oluşturduğu 7 farklı kategorideki Spotify Listeleri de @toyotaturkiyeik Instagram hesabı üzerinden çalışanlar ve takipçiler ile paylaşıldı.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğü, bu süreçte Performans Gelişim Sistemine de devam ediyor. Her ay, çalışanlar ve yöneticilerin birebir yaptığı görüşmelerin ilk konusu gündeme uygun olarak “Yeni Normal’leri Keşfet!” teması olarak belirlendi. Yönetici ve çalışanların; alışkanlıkları ve normallerinin yeni boyutlar kazanacağı bu döneme hızlı bir şekilde adapte olabilmenin yolları konuşulurken, yöneticilere de “Yeni Dönem Liderin Başucu Notları” adı altında değişen liderlik anlayışı ile ilgili kullanabilecekleri öneriler sunuldu. Bu süreçte çeviklik ilkesi doğrultusunda birçok faaliyeti hızlıca devreye alan Toyota Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü, evden çalışma kültürünü desteklemek amacıyla yönetici ve çalışanların evde vakitlerini nasıl geçirdikleri ve daha önce denemedikleri yeni neleri denedikleri şeklindeki soruların yer aldığı mini bir anket çalışması da yapacak. Alınan yanıtlar @toyotaturkiyeik Instagram hesabından yayınlanacak.

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