Toyota Bahreyn’de sezonun üçüncü zaferini kazandı



Lider Toyota takımı, bu yarış için WEC kuralları gereği hibrit ve yakıt açısından sınırlandırılarak ciddi bir handikap ile yarıştı. Ancak akıllı strateji, hızlı pit stop’lar ve istikrarlı performansla birlikte 1390 km’lik yarışı galibiyetle tamamladılar.

7 numaralı Toyota TS050 HYBRID ile yarışan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López, bu sezon ikinci kez yarış kazanarak Pilotlar Şampiyonası’nda liderliği yeniden ele geçirdi.

8 numaralı TS050 HYBRID ile piste çıkan Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley ise, diğer Toyota aracına göre tur başına 0.21 saniye handikapla yarıştılar ve yarışı ikinci tamamlayarak Toyota adına kusursuz bir sonuç elde ettiler. Böylece Toyota ilk dört yarışın üçünü duble zaferle geçmiş oldu.

José María López, 257 tur süren yarışta damalı bayrağı ilk geçen isim olurken, Pilotlar Şampiyonası’nda ekibine en yakın rakibine sekiz puan fark attı ve liderliğe oturdu. Takımlar Şampiyonası’nda da TOYOTA GAZOO Racing, 41 puan ile liderliğini sürdürüyor.

Dünya Şampiyonası mücadelesi ise, gelecek yıl kaldığı yerden devam edecek ve bir sonraki durak Amerika olacak. Yeni yıldaki ilk yarış 23 Şubat’ta 6 Saat Circuit of the Americas’ta yapılacak. Onu 20 Mart’ta 1000 Mil Sebring yarışı izleyecek.