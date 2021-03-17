Toyota A segmenti için vizyonunu gösterdi; “Aygo X prologue”

Günümüzün ihtiyaçlarına ve A segmenti kullanıcılarının beklentilerine göre şekillendirilen Aygo X prologue, “giriş seviyesi” olarak adlandırılan araçların da etkileyici bir tasarıma sahip olabileceğini kanıtlıyor.

İlk olarak 2005 yılında tanıtılan Aygo, Toyota’nın Avrupa’daki en ulaşılabilir modeli olmasının yanında eğlenceli sürüşü ve farklı tarzıyla uzun yıllardan bu yana Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Aygo X prologue tasarımını gerçekleştirmek adına ED² tasarım stüdyosu tamamen bu projeye özel bir ekip kurdu ve ortaya ikon olma yolunda cesur bir tasarım çıkarıldı. Aygo her zaman kişisel özgürlüğü ve mobiliteyi temsil eden bir model olarak dikkat çekerken, Aygo X prologue ise modele daha fazla heyecan katacak. Yeni tasarımı ile her açıdan güçlü bir kişiliğe ve güçlü bir duruşa sahip olacak Aygo X prologue, jant boyutlarının büyümesiyle birlikte daha yüksek görüş açısına kavuşacak ve böylece sürücüler etrafı daha iyi görebilmenin tadını çıkarabilecek.

Her açıdan dikkat çekici görünen Aygo X prologue, cesur tasarımını çift renkli gövdeyle birleştirerek aracın her zaman harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Daha sportif tarzı destekleyen eğimli tavan çizgisi de aracın dinamiklik hissini artıracak. Ön tarafta yüksek teknolojili farlar, kaputu bir kanat şekliyle saracak. Alt bölümde altıgen temalı büyük bir ön panjur ve sis farları da aracın hareket etmeye hazır tarzını destekleyecek.

Aygo X prologue aynı zamanda pratik özellikleriyle de hareket etmeye hazır özgür ruhları da destekleyecek. Arka bölümde plakalıktan çıkan bisiklet taşıma aparatı gibi özellikler her günün bir maceraya dönüşmesini sağlayacak. Bununla birlikte dış dikiz ayna kapaklarındaki aksiyon kameraları, keşif için ve anı paylaşmak için kusursuz bir özellik olarak öne çıkacak. Entegre tavan barları, altıgen stop lambalarıyla görsel bir uyum içerisinde tasarlanırken aynı zamanda Aygo DNA’sına da bir gönderme yapacak.

Tüm bu tasarım unsurlarıyla birlikte Aygo X prologue, küçük bir otomobilin ne kadar etkileyici olabileceğini ortaya koyarken aynı zamanda Toyota, bu yeni tasarım vizyonuyla A segmentine nasıl renk katılabileceğini de gözler önüne serecek.