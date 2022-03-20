TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yeniden İnan Ekici Seçildi!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda iki yıl sürecek olan yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi. Bu kapsamda TOKKDER Yönetim Kurulu; Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, ALD Automotive Türkiye Genel Müdürü Timur Kaçar, TEB Arval Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Petorak, LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Trio Car Rental Genel Müdürü İlhan Yılmaz ve Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat’tan oluştu. Genel kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen ilk TOKKDER Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İnan Ekici yeniden seçildi. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan Tangün oldu.

“Yasal düzenlemelerle ilgili olumlu gelişmeler bizleri mutlu ediyor”

Genel kurul toplantısında konuşan İnan Ekici, “TOKKDER olarak; pandeminin gölgesinde geçen iki yılda sektörümüzü ilgilendiren birçok konuda ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürdük. Sektörümüzün çatı örgütü olarak; araç kiralama sektörüne etki edeceğini düşündüğümüz her yasal düzenleme hususunda görüş ve önerilerimizi diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ilgili tüm mercilerle paylaştık. Düzenlemelerin sektörümüze fayda sağlayacak şekilde hayata geçmesi için çaba sarf ettik. Bu girişimlerimizin bazılarında ilerleme kaydederken, bazılarından da olumlu sonuç almış olmanın mutluluğunu yaşadık. Başarılarımızı örneklendirmek gerekirse; sektörümüzün öncelikli konularından olan ‘trafik cezalarının aracı kiralayan kişi ve kurumlara kesilmesi’ çok önemli bir kanuni düzenleme oldu. Araç kiralama kuruluşlarını yakından ilgilendiren K2 yetki belgesi başvurularında artık finansal kiralama ve uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtlar da dikkate alınmaya başlandı. Motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV’nin yüzde 220’den yüzde 45’e indirilmesiyle ilgili girişimlerimiz olumlu sonuçlandı” diye konuştu. “TOKKDER olarak çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hız kesmeden, özveri ile sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Ekici, “Kısa dönem ve operasyonel araç kiralama sektörlerini daha da iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz” dedi.