TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyatını 2022'den önce açıklamamız mümkün değil'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobilin fiyatına ilişkin dün bir takım rakamlar gündeme geldi. Ortaya atılan iddia sonrası 'Yerli otomobilin fiyatı belli mi oldu?' sorusuna yanıt aranırken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan fiyat yalanlaması geldi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin fiyatı olarak lanse edilen rakamlar hakkında resmi açıklama yaptı.
Baz fiyatın 25 bin dolar olarak belirleneceği iddialarına yanıt veren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilin fiyatının 2022'den önce açıklanmasının mümkün olmadığının altını çizdi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
'Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.'
Dün TOGG araçları için sosyal medyada yayınlanan listede fiyatlar şöyle verilmişti:
*TOGG boş paket fiyatı: 180.000 TL (25.000$)
*TOGG dolu paket fiyatı: 216.000 TL (30.000$)
*TOGG full paket fiyatı: 252.000 TL (35.000$)
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