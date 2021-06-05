TOGG, ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu

TOGG tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Şirketin 31 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL'den 996 milyon 774 TL'ye yükseltildi.



Bu, 2018 yılının haziran ayında kurulan TOGG'un bu tarihten bu yana gerçekleştirdiği ilk sermaye artırımı oldu.



TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, geçen yılın ocak ayında gerçekleştirilen bir basın toplantısında, "2022 yılında ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olmayı hedefliyoruz" ifadesini kullanmıştı. ​



TOGG, böylece hedeflediği tarihin 1 yıl öncesinde Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi haline geldi.



Öte yandan şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler oldu.



AG Anadolu Grup Holding AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, TOGG'un sermaye artırımında yeni pay alma hakkının kullanımı ve hissedarlık yapısının değişmesi hakkındaki açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.



Söz konusu üç şirket, TOGG'un 150 milyon TL ödenmiş sermayesinin 846 milyon 774 bin artırılarak 996 milyon 774 bine çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak etti.



Kök Ulaşım Taşımacılık AŞ faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu sermaye artırımına katılmama kararı alırken, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında, artırıma katılan üç şirketin TOGG'daki ortaklık payı bu aşamada yüzden 19'dan yüzde 22,8'e yükseldi.



28 Haziran 2018'de yapılan açıklamada, sermaye artırımına katılan üç şirketin, TOGG'un yüzde 19 ortağı oldukları duyurulmuştu.





RAKAMLARLA TOGG GEMLİK TESİSİ



Diğer yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor.



TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.



TOGG Gemlik Tesisi’nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.



İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. TOGG bünyesinde, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak.



2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.