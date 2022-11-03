TOGG kilometrede ne kadar yakacak, kaç liraya şarj olacak?

Yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki kampüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan törenle açıldı. TOGG'un ilk seri üretim modeli olan C-SUV banttan indi.

92 farklı testten geçecek olan yerli otomobil TOGG'un kullanımı ile ilgili birçok konu merak konusu oldu.

Trugo şarj istasyonları 25 km'de bir olacak

Şarj istasyonları ile ilgili özel bir çalışmaya yapan TOGG ekibi, Türkiye'deki trafik haritasını izleyerek, yoğun yollarda 25 Kilometrede bir orta yoğun yollarda ise 50 kilometre bir şarj istasyonu planlıyor. Bunun yanında Türkiye'de 54 firma şarj istasyonları için lisans aldı. TRUGO harici bu firmalarında şarj istasyonları TOGG için hızlı şarj hizmeti verecek.

Elektrikli aracın bataryası kaça dolar?

Bataryanın KW/saati üzerinden hesaplama yapılıyor. Bataryanın depoladığı KW/Saati üzerinden aynı evlerden kullanılan elektrik gibi elektrik parası ödenecek.

Basit haliyle formül şöyledir: Bataryanın boyutu (kWh) x Tedarik ettiğiniz elektriğin maliyeti (TL/kWh) = Elektrikli arabayı sıfırdan tamamen doldurmanın maliyeti.

TOGG'un bataryası kaç paraya dolacak?

Elektrikli otomobil şarjında teknolojilere göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. AC(yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) olarak farklı şarj standartları var. Ayrıca en yavaş olan ev tipi prizlerlede şarj etmek mümkün.

Özellikle son dönemde elektrik üretim maliyetlerindeki artışla beraber DC şarjların fiyatı AC'lere göre daha pahalı çünkü yatırımları da daha pahalı. Uzmanlar DC şarjlarda en hızlı sistemler kullanıldığında, maliyetin benzinli bir araca yakın olacağını belirtirken, AC şarj ile bu maliyet 4'te 1 oranında azaltmak mümkün. Diğer bir yandan uzmanlar şehir içinde vatandaşların DC şarjlara çok fazla ihtiyaç duymayacağını görüşünde.

TOGG ise DC ile 30 dakikada yüzde 80 şarj doluluk oranına ulaşacak. TOGG'un 500 KM menzile sahip olacak güçlü modelinde 90kWh batarya yer alacak.

Elektrikli araçlar kaç para yakıyor

Günümüz elektrikli otomobilleri 100 KM'de ortalama 15-20 KW (ortalama 17 alındı) elektrik harcıyor. Şu anda elektriğin KW/saati evler için 1,98 TL. Yani 30-35 arası bir maliyet çıkıyor.

AC şarj hizmeti veren şarj istasyonlarında ise KW/Saati 6 TL ile 7,50 TL arasında değişiyor. AC şarj istasyonları üzerinden hesaplandığında elektrikli araçlar 100 KM'de 115-120 TL yakıyor.

DC hızlı şarjların KW/Saat ücreti ise 8 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Yine 100 KM'de ortalama 17 KW hesabı ile bir elektrikli otomobil 100 KM'de 135-170 TL yakıyor olacak.