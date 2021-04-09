TOGG Gemlik Tesisi’nden 7/24 canlı yayın başladı
TOGG, ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nde hız kesmeden devam eden çalışmalarının takip edilebilmesi için 7/24 kesintisiz bir biçimde sürecek canlı yayın başlattı. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan Gemlik Tesisi’nde süren inşaat çalışmaları, togg.com.tr sitesindeki TOGG TV sekmesinden anlık olarak takip edilebilecek.
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TOGG, Gemlik Tesisi’nde son hızla devam eden inşaat çalışmalarını canlı yayınla tüm dünyaya açtı. Üst yapı çalışmaları süren Gemlik Tesisi’ndeki tüm gelişmeler, togg.com.tr sitesindeki TOGG TV sekmesinden anlık olarak takip edilebilecek.
TOGG Gemlik arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Boya, gövde, montaj ve enerji birimlerinde soket altı kaide ve kolon betonları dökülmeye başlanan Gemlik Tesisi’ndeki şantiyede 900 kişi görev yapıyor. Şantiyedeki çalışan sayısının ilerleyen dönemde 1500’e kadar çıkması bekleniyor.
TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.
TOGG GEMLİK TESİSİ’NDE 9 NİSAN İTİBARIYLA DURUM
Boya Binası:
- Temel altı su yalıtım işleri tamamlandı.
- Temel demir imalatlarının %85’i tamamlandı
- Temel beton işlerinin %70‘i tamamlandı.
- Kolon imalatları başladı.
Gövde Üretim Binası:
- Temel altı su yalıtım işlerinin %85‘i tamamlandı.
- Temel demir imalatlarının %50‘si tamamlandı.
- Temel beton işlerinin %30‘u tamamlandı.
- Soket imalatları başladı.
Montaj Binası:
- Temel altı su yalıtım işlerinin %70‘i tamamlandı.
- Temel demir imalatlarının %35‘i tamamlandı.
- Temel beton işlerinin %16‘sı tamamlandı.
Enerji Binası:
- Temel altı su yalıtım işleri %100 tamamlandı.
- Temel demir imalatları %100 tamamlandı.
- Temel beton işleri %100 tamamlandı.
- Kolon imalatları başladı.
RAKAMLARLA TOGG GEMLİK TESİSİ
- TOGG Gemlik Tesisi’nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı.
- Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
- 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.
- 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.
- Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.
- 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.
- 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.