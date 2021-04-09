TOGG Gemlik Tesisi’nden 7/24 canlı yayın başladı

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TOGG, Gemlik Tesisi’nde son hızla devam eden inşaat çalışmalarını canlı yayınla tüm dünyaya açtı. Üst yapı çalışmaları süren Gemlik Tesisi’ndeki tüm gelişmeler, togg.com.tr sitesindeki TOGG TV sekmesinden anlık olarak takip edilebilecek.

TOGG Gemlik arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Boya, gövde, montaj ve enerji birimlerinde soket altı kaide ve kolon betonları dökülmeye başlanan Gemlik Tesisi’ndeki şantiyede 900 kişi görev yapıyor. Şantiyedeki çalışan sayısının ilerleyen dönemde 1500’e kadar çıkması bekleniyor.

TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

TOGG GEMLİK TESİSİ’NDE 9 NİSAN İTİBARIYLA DURUM

Boya Binası:

Temel altı su yalıtım işleri tamamlandı.

Temel demir imalatlarının %85’i tamamlandı

Temel beton işlerinin %70‘i tamamlandı.

Kolon imalatları başladı.

Gövde Üretim Binası:

Temel altı su yalıtım işlerinin %85‘i tamamlandı.

Temel demir imalatlarının %50‘si tamamlandı.

Temel beton işlerinin %30‘u tamamlandı.

Soket imalatları başladı.

Montaj Binası:

Temel altı su yalıtım işlerinin %70‘i tamamlandı.

Temel demir imalatlarının %35‘i tamamlandı.

Temel beton işlerinin %16‘sı tamamlandı.

Enerji Binası:

Temel altı su yalıtım işleri %100 tamamlandı.

Temel demir imalatları %100 tamamlandı.

Temel beton işleri %100 tamamlandı.

Kolon imalatları başladı.

RAKAMLARLA TOGG GEMLİK TESİSİ