TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Saat 14.30'da buluşalım

Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 sonunda banttan indirilmesi planlanan yerli otomobilde seri üretime geçilmesi bekleniyor.

TOGG, yerli otomobile ilişkin sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yollara çıkarılan yerli otomobilin çeşitli testlerden başarıyla geçtiği bildirilmişti.

"14.30'DA BULUŞALIM"

TOGG bugün ise yepyeni bir paylaşım daha yaptı. Milyonların heyecanına heyecan katan paylaşımda saat 14.30'a dikkat çekildi. "Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Saat 14.30'da buluşalım" ifadesi kullanıldı.

İşte o paylaşım: