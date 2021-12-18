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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Saat 14.30'da buluşalım
Türkiye'nin yerli otomobilinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG'dan 2022 sonunda banttan indirilmesi planlanan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.
Otovitrin 18.12.2021, 13:19 18.12.2021, 13:24
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 sonunda banttan indirilmesi planlanan yerli otomobilde seri üretime geçilmesi bekleniyor.
TOGG, yerli otomobile ilişkin sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yollara çıkarılan yerli otomobilin çeşitli testlerden başarıyla geçtiği bildirilmişti.
"14.30'DA BULUŞALIM"
TOGG bugün ise yepyeni bir paylaşım daha yaptı. Milyonların heyecanına heyecan katan paylaşımda saat 14.30'a dikkat çekildi. "Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Saat 14.30'da buluşalım" ifadesi kullanıldı.
İşte o paylaşım:
< 14.30'da buluşalım >#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/tNqQUlHSAy— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 18, 2021