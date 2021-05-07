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TOGG'dan 'dolandırıcılık' açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hisse senetlerinin satıldığı yalanının yer aldığı sahte 'yatırım fırsatı' duyurularına karşı uyarıda bulunuldu.

Otovitrin 07.05.2021, 13:44
TOGG'dan 'dolandırıcılık' açıklaması

Genelde yerli otomobille ya da üretileceği Gemlik tesisiyle ilgili yeni gelişmeleri öğrendiğimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) bugün farklı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şirketin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

TOGG'un özellikle yurt dışında yaşayanların hedeflendiği dolandırıcılık girişimleriyle ilgili açıklaması şöyle:

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden reklam verilerek vatandaşların ilgisini çekmeye çalışan ve TOGG'a sözde 'yatırım yapma fırsatı' gibi gösterilerek vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığına değinilen mesaj şu şekilde, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır.".

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