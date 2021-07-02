TOGG'dan çekilen İnan Kıraç: "Elektrikli otomobiller Türkiye için erken"

Ülkemizden "beş babayiğit" adı verilen şirketlerin bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobilin tamamen elektrikli olacağının duyurulması, Türkiye'nin buna hazır olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Görünen o ki bu tür çekinceler TOGG ortakları arasında da mevcutmuş. Zira sermaye artırımına katılmayan ve sağlık sorunları nedeniyle ortaklıktan çekilme kararı alan İnan Kıraç'ın (Kıraça Holding) aşağıda görebileceğiniz açıklamalarından bunu görebiliyoruz.

Dünya Gazetesi'nden Vahap Munyar, bir davette İnan Kıraç ile bir araya gelmiş ve TOGG ortaklığından ayrılma gerekçesini sormuş. Kıraç da projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine girdiklerini, sağlık nedeniyle de çekilmek istediklerini belirtmiş. Kıraç ayrıca elektrikli otomobille ilgili tereddütlerini de dile getirmiş.

"Türkiye hazır değil"

Türkiye'nin elektrikli otomobile hazır olmadığını dile getiren Kıraç "En az 20 yılı var. Bir kere bataryalar çok ağır. Örneğin elektrikli otobüsümüze koyduğumuz bataryalar 3.5 tonu buluyor. Ayrıca, İstanbul'dan Ankara'ya giderken 300 kilometre sonra şarj ihtiyacı duyacaksınız. En az 1 saat sürecek" şeklinde konuşmuş.

Türkiye'de şarj istasyonu altyapısının da henüz hazır olmadığını dile getiren Kıraç, bu nedenle önce hibrit bir araç üretmenin daha doğru olacağını savunuyor.

Öte yandan tamamen elektrikli C-SUV için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Gemlik'teki fabrikanın faaliyete başlamasıyla birlikte ilk aracın 2022 sonunda banttan indirilmesi planlanıyor. Otomotiv dünyasında hibrit araçlara daha çok geçiş süreci gibi bakılırken pek çok üretici tamamen elektrikli araçlara geçiş yapıyor. Peki sizin fikriniz nedir? TOGG'un elektrikli olması doğru bir karar mı yoksa hibrit mi olmalıydı?