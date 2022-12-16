TOFAŞ araçlar neden ikiye bölünüyor?

Türkiye'de yollara 1981 yılında çıkan ve 2003 yılından sonra üretimi duran Tofaş marka kuş serisi araçların en genci 20 yaşında olmasına rağmen trafikte sıkça karşılaşılabiliniyor. Özellikle gençlerin genellikle modifiyeli olarak kullandığı araçların karıştığı kazalarda aldığı hasarlar ise dikkat çekiyor. Çok sert olmayan darbelerde dahi ikiye bölünen araçlar, sürücünün hayatını da tehlikeye atıyor. Kaportasının ve şasinin ince olmasından dolayı kazalarda ağır hasaralar alan araçların bölünmesini tetikleyen bir diğer unsur ise yapılan modifiyeler.

"ŞASİ EN UFAK DARBEDE KIRILMAYA, KOPMAYA DAHA MÜSAİT HALE GELİYOR"

Esnaf Seyfi Apaç, özellikle kuş serisi araçlarda modifiye adı altında, yayalarının kesilmesinin ya da spor yaya takılmasının şasiye daha fazla yük bindireceğine değindi. Yükün fazla olmasından dolayı şasinin gerildiğinin ve daha kolay kırıldığının altını çizen Apaç, "20-30 yıllık kullanılmış bir araçtan bahsediyoruz. Artı bunun üzerine de modifiye dediğimiz, bilhassa gençlerimizin yaptığı, işte helezon parçasını kesip yükü sadece amortisörlere verdiğimizde esneme payını kaybederiz. Esneme payını kaybettiğimiz zaman yük şaselere biniyor. Zayıf olan sacın üzerine bu yükü de bindirdiğimiz zaman en ufak darbede kırılmaya, kopmaya daha müsait hale geliyor, aşırı hasar alma durumu ortaya çıkıyor. Periyodik bakımları her yıl düzenli olarak 1 kere kontrol ettirsinler, kesinlikle yayları kesmesinler ve şaselerini tamir etsinler. Araçlarına bu şekilde binsinler" dedi.