Tofaş 2020'de yatırımlara devam edecek

Türkiye’nin hem binek hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, 2019 yılını başarılı bir performansla kapattı. Bursa’daki fabrikasında banttan indirdiği 264 bin adet araçla otomotiv sanayi üretiminin yüzde 18’ini, ürettiği araçların 194 bin 145 adedi ile Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi. Bu veriler doğrultusunda, Tofaş’ın 2019 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18,8 milyar TL oldu. Aynı dönemde Tofaş net karını geçen yıla kıyasla yüzde 11,5 artırarak 1,5 milyar TL rakamına ulaştı. Tofaş ayrıca, 2019’da 2.3 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti ve 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdü. Son 10 yılda ise yaklaşık 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yarattı.

Cengiz Eroldu: “Tofaş Fabrikası’nın küresel başarısından gurur duyuyoruz”

Küresel ölçekteki başarıların gururunu yaşadıklarını da ifade eden Eroldu, “Fiat Chrysler Automobiles’a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM programı kapsamında, 2013 yılında ‘Altın Fabrika’ unvanını alan fabrikamız, 2019 yılında mevcut puanını daha da yükselterek Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki otomobil fabrikaları arasında en üst seviyeye ulaştı” diye konuştu.

Egea’nın başarısını bir kez daha teyit ettik

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu; ülkemizin önde gelen ve Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) EMEA Bölgesi’ndeki iki Ar-Ge merkezinden biri olan Tofaş Ar-Ge’ye, kuruluşundan 2019 yılına kadar 58 milyon Euro’yu aşan alt yapı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Eroldu, 2019 yılında 25’inci yılını kutlayan Ar-Ge merkezine, 10 milyon Euro’luk ilave test ekipman yatırımı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Cengiz Eroldu, “Fiat geçtiğimiz yıl yüzde 15,9’luk pazar payıyla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız da daralan pazarda satış hacimlerini koruyarak pazar paylarını artırma başarısı gösterdi” dedi. 2019’da bir önceki yıla göre binek otomobil pazarında adetlerini artıran tek markanın Fiat olduğuna değinen Cengiz Eroldu, 2019 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını 4’üncü yıla taşıyan Egea ile Fiat markasının önemli bir ivme yakaladığına da dikkat çekti. Eroldu “2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Egea, geçen yıl da ezber bozmaya devam etti. Hatchback ve Station Wagon karoserli versiyonlarında sportif donanıma sahip 3 yeni özel seri satışa sunduğumuz Egea ile otomobil pazarında payımızı yüzde 8.6’dan yüzde 14.8’e yükselterek önemli bir sonuç elde ettik. Fabrikamızda geliştirilen ve dünyanın pek çok farklı noktasına “Tipo” ismiyle ihraç ettiğimiz Egea’nın geçtiğimiz günlerde Almanya’da “segmentinin en dayanıklı otomobili” seçilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduk. Devreye aldığımız güncelleme yatırımı ile Egea’nın, 2020 ve sonrası dönemlerin en iddialı otomobillerinden olmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markamız yılı pazar ikincisi olarak tamamladı. Fabrikamızın üretim bandından, 6 milyonuncu aracımızı indirdik. Doblo ise 2 milyon adet gibi önemli bir üretim eşiğini aştı” ifadelerini kullandı.

2020 yılında istikrarlı performansımızı koruyacağız

Açıklamasında 2019 yılında ekonomik katma değerin yanında; toplumsal gelişmeye katkı sağlamak üzere, spor, eğitim ve kültür-sanat eksenlerinde uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerini de sürdürdüklerini belirten Eroldu, 2020 yılı beklentilerine de değindi. Cengiz Eroldu, Türkiye toplam pazarının 560-600 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade ederken; “2020 yılında yatırımlarımızı geçen seneye göre 2 katından fazla arttırarak sürdüreceğiz. 2019 gibi zorlu bir yılda gösterdiğimiz başarıyı, 2020’ye taşıyarak istikrarlı performansımızı koruyacağız” açıklamasında bulundu.