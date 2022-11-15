Ticaride Dizelin Yerini Elektrikliler Alıyor!

Elektriklileşme süreci ticari araç tarafında da teknolojik atılımların hızlanmasına ön ayak oluyor. Gerek şehir içi taşımacılıkta, gerekse şehirler ve ülkeler arası lojistikte ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan hafif ve ağır ticari araçlar, uzun menzil ihtiyaçları sebebiyle halen içten yanmalı dizel motorların hakimiyetinde; ancak her geçen gün ilk kez tanıtılan elektrikli ticariler tıpkı otomobiller gibi yeni bir dönüşüm ve değişimin sinyallerini veriyor. Mercedes-Benz Ticari Araçlar Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin Motorlu Araçlar, elektrikli ticari araçların, elektrikli otomobillerin gelişiminde önemli roller üstleneceğini belirtiyor.

Menziller arttıkça elektrikli ticari araç sayısı da artacak

Son verilere göre ülkemizde trafiğe kayıtlı 26 milyon aracın yaklaşık 7,8 milyonunun traktör dahil ticari amaçla kullanılan araçlar olduğunu belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Karayolu taşımacılığımızın sac ayağını oluşturan ticari araçlarımızın neredeyse tamamı, dizel motorlu ve akaryakıtta dışa bağımlılığımızı, yaşlı bir parka sahip olduğumuzu göz önünde bulundurunca elektrikli ticari araçlar Türkiye için hem çevreci yapıları hem de maliyet unsurları sebebiyle tercih sebebi. Ancak bu araçların ülkemizdeki yaygınlığı menzil ve hızlı şarj teknolojilerine bağlı olacaktır. Menziller arttıkça, elektrikli ticari araç sayımızın da artacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu ve “Bizler gibi ticari araç servisleri, yedek parça şirketleri ve şarj istasyonu işletmelerinin yeni yatırımlar yapması zaruri, sektör temsilcileri olarak şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.” dedi.