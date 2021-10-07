Test edilirken kameralara yakalandı: 2023 Skoda Superb böyle gözükebilir

2023 Skoda Superb test halindeyken kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Detaylara gelin birlikte haberimizde göz atalım.

Dördüncü nesil Superb modelinin station wagon versiyonu görüntülendi. Bununla birlikte yeni model Volkswagen Passat ile aynı üretim hattında üretilecek.

2023 Skoda Superb teknik özellikleri

İlk olarak model, MQB platformu üzerine inşa edilecek. Modelin motor seçenekleri tarafında büyük bir yenilik alması beklenmiyor. Fakat modelin gelişmiş bir plug-in hibrit desteğine sahip olması beklentiler arasında yer alıyor. 1.4 litrelik dört silindirli benzinli motor ile elektrikli motor kombini ile modelin kullanıcı beklentilerini karşılaması planlanıyor. Bununla birlikte modelin 13kWh değerinde bir pil paketi ile 96 kilometre menzile sahip olması oldukça muhtemel.

Bazı devletler tarafından alınan önlemler ile yeni Superb modelinin yasaklardan etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil. Fakat markanın benzinli ve dizel motor seçeneklerini kullanıcılara sunmaya devam etmesi bekleniyor.

Model mevcut Superb gibi önden çekişli,1.5 litrelik, 148 beygirlik motor seçeneğinden başlayan ve 2.0 litrelik, dört tekerlekten çekişli, 276 beygirlik motor seçeneği ile sona eren motor seçenekleri ile kullanıcılara sunulmaya devam edecek. Bununla birlikte model 148 ile 197 beygir arasında değişen farklı motor seçeneklerine de sahip olacak.

2023 Skoda Superb tasarımı

Muhtemelen yeni nesil ile Superb tamamen değişmeyecek. Hali hazırda var olan tasarım üzerinde yapılacak birkaç değişiklik ile model, daha güncel bir tasarıma kavuşturulacak. Bununla birlikte kamuflajlı olarak görüntülenen test otomobiline baktığımızda; büyük hava kanallarına sahip sportif bir tampon ön tarafta gözlere çarpıyor. Arka taraf için ise kamuflaj nedeniyle yorum yapmak pek mümkün değil gibi görünüyor.

Aslına bakarsanız modelin asıl güncellemesinin iç tarafta olması bekleniyor. Volkswagen Grubu’nun yeni nesil bilgi-eğlence sistemine kavuşması beklenen modelin; standart olarak, dijital göstergelere ve 10″ boyutunda bir dokunmatik ekrana kavuşması bekleniyor.

Son olarak, 2023 Skoda Superb ile ilgili Skoda tarafından herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi.