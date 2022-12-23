Tesla, İstanbul'da iş ilanları açıyor

Geçtiğimiz aylarda, resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye Türkiye'den bazı şehirleri ekleyen Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya devam ediyor.Tesla, Türkiye için dört pozisyonda iş ilanı oluşturdu. Yayınlanan ilanlar arasında otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanları ve Tesla danışmanı yer alıyor.