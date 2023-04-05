Tesla araçlara yoğun ilgi

Elektrikli dünyasında küresel bir marka olan Tesla, resmi olarak Türkiye'de faaliyete geçti. İlk olarak Model Y, üç paketiyle satışa çıkarıldı. Tesla Model Y'nin 3 farklı versiyonuna, 1 milyon 548 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olunacak. Tesla otomobiller İstanbul'da iki yakada sergileniyor ve alıcılarını bekliyor. Avrupa yakasında Levent'te, Anadolu yakasında ise Üsküdar'da bulunan AVM'lerde sergilenen araçlar meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

“Türkiye'ye gelmesi çok sevindirici”

Araçtan bir adet sipariş eden Bahadır Çakır, “Gelmesi çok sevindirici, Togg da yakında çıkacak. Uzun bir zamandır takip ettiğim araçtı. Dün bir tane sipariş verdim. Yakından görmeye geldim. Elektriğe dönmek lazım” dedi.

“Keyifli bir araba”

Bir başka ziyaretçi ise “Çok beklediğim bir arabaydı. Sonunda Türkiye'ye geldi. Güzel bir deneyim olacak. Umarım satışlarda başarı elde ederler. Herşeyi var, keyifli bir araba” diye görüşlerini belirtti.

Kura çekimi olmadan satılıyor

Satışlar online yapılacak, tek satılacak model Berlin'de üretilen Model Y olacak. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlendi. Teslimatların Mayıs'ta başlayacağı bilgisi paylaşılırken herhangi bir kura çekiminin yapılmayacağı ve talebe yetişileceği bildirildi.

30 Supercharger yarın devreye girecek

Araçların teslimatları İstanbul Kanyon ve Akasya AVM'den yapılacak, marka Merter'de de servis açacak. İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da 30 Supercharger yarın devreye girecek. Tesla Model Y, Long Range ve Performance paketleriyle Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşuyor. Model Y'nin en üst paketi olarak kabul edilen Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan sipariş ediliyor.