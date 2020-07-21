Temmuz Bitmeden Kaçırılmayacak Suzuki Avantajları!
Suzuki’nin yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için sunduğu avantajlı fırsatlar, Temmuz ayında tüm hızıyla sürüyor. Ay boyunca geçerli olacak uygulama kapsamında; Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkânı otomobilseverlere sunuluyor. Yine Vitara ve Swift modellerinde, 5 bin TL takas desteği ise Temmuz ayında alım avantajı sağlıyor. Üstelik otomobilseverler, diledikleri Vitara ve Jimny modeline sahip olabildiği, avantajlarla dolu “Suzuki’m Yolda” ön satış uygulamasından da yararlanabiliyorlar.
Suzuki, otomobil ve SUV modelleri için hazırladığı en özel uygulamaları Temmuz ayında da otomobilseverlere sunuyor. Bu kapsamda Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkânı, ay boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Vitara ve Swift modellerinde geçerli olan takas desteği uygulaması ise Temmuz ayında 5 bin TL tutarında sunuluyor. Üstelik Suzuki, yeni ön satış stratejisi olan “Suzuki’m Yolda” uygulamasını otomobilseverler için Temmuz ayında da sürdürüyor. Uygulama kapsamında kullanıcılar, diledikleri Vitara ve Jimny modeline ön siparişle sahip olabiliyor.
Suzuki’m Yolda avantajları
“Suzuki’m Yolda” ön satış uygulamasıyla 2020 model yılına ait yeni bir Suzuki tercih edecek olan kullanıcılar, araçlarını teslim alana kadar takasa verecekleri otomobillerini kullanmaya devam ediyorlar. Ayrıca kullanıcılar dilediği takdirde otomobillerini istediği fiyattan satma şansına da sahip oluyorlar. Bu sayede takas avantajıyla Suzuki satın alanlar, yeni otomobillerini beklerken hem araçsız kalmıyor, hem de kendi otomobiline daha iyi fiyat veren müşteriyi bulmak için zaman kazanıyorlar.
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