Temmuz Ayının Favorisi 20 Yaş Üstü Araçlar Oldu

Temmuz ayında kullanıcıların favorisi 20 yaş üzeri otomobiller oldu. 15-19 ve 20 yaş üzeri otomobillerin satışlarındaki oran, Haziran ayına göre artış gösterirken; daha genç otomobillerin satış oranında düşüş izlendi.

En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İlçelere göre ilan verme sayılarında liderlik; İstanbul-Bağcılar, Ankara-Çankaya ve Gaziantep-Şehitkamil şeklinde sıralandı. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası yine Nissan oldu.

Özgür bir tatil imkanı sağlayan karavanlara ait ilanların sayısı ise Temmuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %40 arttı.

sahibindex Vasıta raporuna göre Temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların %33’ü 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların %36’sı ise 250.001 - 500.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da Temmuz ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Volkswagen'in oldu; sıralama Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel ile devam etti. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 9 saniye oldu.