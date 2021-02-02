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Teknoloji Devi Mitsubishi Electric 100 Yaşında

Dünya genelinde evden uzaya kadar birçok farklı faaliyet alanında öncü teknolojiler geliştiren teknoloji devi Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de toplumun yaşam kalitesini artırmak hedefiyle çalışan Mitsubishi Electric, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Pandeminin etkisiyle birçok alanda değişimin hızlandığını söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirketin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan logonun Mitsubishi Electric Group’un olaylara farklı bakış açısıyla yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ettiğini belirtti. İnsana ve çevreye dost, yeni normal döneme uygun ileri teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Saraçoğlu, inovatif ürün ve çözümlerle öncü rol oynayarak Türkiye ekonomisine, istihdama ve topluma katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Otovitrin 02.02.2021, 09:35
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Teknoloji Devi Mitsubishi Electric 100 Yaşında

Fabrika otomasyonu sistemlerinden endüstriyel ve kolaboratif ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden asansör ve yürüyen merdivenlere, klimadan taze hava cihazlarına, veri merkezi soğutma sistemlerinden izleme ve yönetim sistemlerine kadar pek çok alanda öncü teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, 2021 yılında bir asırdır faaliyetlerini sürdürmenin gurunu yaşıyor. 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknoloji çözümleriyle evden uzaya kadar çok sayıda sektörde öncü teknolojiler geliştirdiklerini söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “1921 yılında Japonya’da ticari faaliyetlerine başlayan şirketimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Şirketimiz, 100 sene boyunca tarihe tanıklık etti. Son olarak, geçen sene tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ve öngörülemeyen pandemi döneminde de faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Bu yeni normal dönemde; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum sağlığına öncelik verdik ve şirketimizde tüm önlemleri alarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Tüm zorluklara rağmen dünya çapında olduğu gibi Türkiye’deki iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize de inovatif ürün ve çözümlerimizle en iyisini sunmak üzere çalıştık.” 

100. yıla özel logo

Kuruluşundan bugüne kadar geçen 100 yıl boyunca toplumun sürekli değişen sorunlarına bütüncül çözümler sunmak adına iç ve dış paydaşlarını bir araya getirmek için çalıştıklarını söyleyen Saraçoğlu; “Mitsubishi Electric Group, 100. yıl dönümüne özel olarak bir logo çalışması hazırladı. İlk bakışta kırmızı ve beyaz çizgilerden oluşan bir desen olarak görülen logodan daha dikkatli bakıldığında ‘100’ sayısı doğuyor. Logo tersine çevrildiğinde de 100 sayısı okunuyor. Üzerinde çok çalışılan 100. yıl dönümü logomuz, Mitsubishi Electric Group’un olaylara farklı bakış açılarından yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ediyor. Her hareketimizi güçlendiren ‘Changes for the Better’ ilkemiz, Türkçe ifadeyle ‘Daha İyisi İçin Değişim’ hedefimizle önümüzdeki 100 yıl boyunca da sürekli ve hız kesmeden kararlılıkla daha iyi bir gelecek için çalışacağız.” dedi. 

“Dünya çapında 150 bin çalışanımızla etkin ve sürdürülebilir bir toplumun oluşmasına katkıda bulunuyoruz”

2021 yılında artık eski normalin olmadığını, birçok alanda dönüşüm ve değişimin hızlandığını söyleyen Şevket Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya giderek daha dramatik değişikliklerle karşı karşıya kaldığı için yeniden önümüzdeki 100 yıla bakmalıyız. Kuruluşumuzdan bu yana pek çok zorlukla karşılaştık ancak insan yaşamını iyileştirmeye olan bağlılığımız 100 yıldır değişmeden kaldı. Mitsubishi Electric Group, dünya çapında 150 bin çalışanıyla etkin ve sürdürülebilir bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak büyümeye devam ediyor. Türkiye’de de klimadan taze hava cihazlarına, veri merkezi soğutma sistemlerinden izleme ve yönetim sistemlerine, fabrika otomasyonu sistemlerinden  endüstriyel ve kolaboratif robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden asansör ve yürüyen merdivenlere, ulaştırmadan enerji sistemlerine, yarı iletken cihazlardan otomotiv ekipmanlarına, havalimanlarına özel radar teknolojilerini de kapsayan kamu sistemlerinden uydu ve uzay sistemlerine kadar pek çok farklı sektörde çığır açıcı teknolojilerimizle iş ortaklarımızı ve tüketicilerimizi bir 100 sene daha çağın ötesine taşıyacağız.”

“Türkiye’nin yaşam kalitesini artırarak ekonomi ve istihdama katkımızı sürdüreceğiz”

Şirketin 100. yaşını kutladığı 2021 yılında da insana ve çevreye dost, yeni normalleşmeye uygun ileri teknolojiler geliştireceklerini vurgulayan Saraçoğlu; “Yıllardır bize destek veren tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teknolojinin insan yararına kullanımının artacağı önümüzdeki dönemde; inovatif ürün ve çözümlerimizle öncü olmak, yatırımlarımızla ülkemizin yaşam kalitesini artırmak, istihdama, ülkemiz ekonomisine ve topluma katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi. 

Şirketin yeni yaşında farklı bakış açılarına daha fazla odaklanacaklarını söyleyen Şevket Saraçoğlu, paydaşların beklentilerinin daha iyi tanımlanması için şirketin Kurumsal Felsefe Sisteminin de güncellendiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.   

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıllık deneyime sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında bilinen bir dünya lideridir. Mitsubishi Electric, “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ruhu ve çevre beyanı “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda toplumu teknolojileriyle zenginleştirmektedir. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirmiştir.

Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com 

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

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