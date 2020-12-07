TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, TEI-TS1400 motorunu anlattı

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ü anlattı.

Akşit, 5 Kasım 2020'de TUSAŞ'a ilk teslimatı yapılan TEI-TS1400 motoru hakkında şunları söyledi:

Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktası

Gerçek anlamda bir jet motorudur, bu. Türkiye’nin ilk gerçek anlamdaki bir jet motorunu ürettik. Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktası.

Havacılık sektöründe şampiyonlar ligine çıkıyoruz

Bu motorumuzla beraber, inşallah Türkiye olarak biz havacılık sektöründe, artık Romanya, Polonya, Bulgaristan sınıfından İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz, havacılık teknolojisinde. Şampiyonlar ligine çıkıyoruz yani inşallah. Bu da Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. Teknoloji olarak konuşuyorum.

Milli motorumuz, rakip ithal motordan daha güçlü

Bu teknolojiyi dünyada herkes yapamıyor. Biz buna sahip olduk. Milli motorumuz, rakip ithal muadil motora göre hem kalkışta hem maksimum sürekli uçuş gücünde hem de acil durum kalkış yani motorlardan birisi arızalandığında tek motorla kaçış modunda rakip motorumuzdan, 67 beygir ile 120 beygir arasında daha fazla güç üretiyor.

İnşallah bu zorlu olgunlaştırma ve sertifikasyon süreçlerinden sonra 2024’ten sonra Milli GÖKBEY helikopterimiz, milli motorumuz ile uçacak, inşallah.

Bu tamamen Türk mühendislerinin, TEI mühendislerinin tasarlayıp, geliştirdiği tamamen özgün bir motor ve her ne kadar GÖKBEY helikopteri için proje imzamız olsa da biz bunu geliştirirken, tabiki Türkiye’de ilk defa bir jet motor geliştirme altyapısı da kurduk. Hem insan kaynağı olarak, şuanda 700 kişilik bir ekibimiz var bu motorda, çalışan ki imalatta ve yan sanayide çalışanlar hariç.