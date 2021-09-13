TEB ARVAL İLE HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ ÇOK DAHA KOLAY

Enerji dönüşümü politikalarının oluşturulması, KSS politikalarının güçlendirilmesi ve alternatif mobilite çözümleri gibi sürdürülebilirlik konularında şirketlerin ihtiyaçları her geçen gün artarken, TEB Arval müşterilerine değişimi hayata geçirme konularında da rehberlik ediyor. SMaRT veya Sürdürülebilir Hareketlilik ve Sorumluluk Hedefleri, TEB Arval tarafından yeni enerji geçiş politikalarını tanımlamasına ve uygulamasına yardımcı olmak için tasarlanan beş adımlı bir yaklaşım.

Müşterileriyle uzun soluklu birliktelikleri hedefleyen TEB Arval, doğa dostu alternatifler için iş ortaklarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine özel aynı zamanda tasarruflu çözümler sunarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Tüm Dünya’da yaklaşık 1.4 milyon aracı yöneten Arval’in alternatif yakıt teknolojileri konusundaki bilgi birikimini kullanan TEB Arval, müşterilerine çevre, sürücü ve toplam kullanım maliyetleri merkezli bir yaklaşım sunuyor.

Şirketlerin yüzde 60’ından fazlası elektrikli araca geçmeyi planlıyor

TEB Arval’in desteğiyle, filo sektörünün durumunu değerlendirmek ve mobilite trendlerinin geleceğine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen Mobilite ve Filo Barometre 2021 sonuçlarına göre ise, katılımcı şirketlerin geçtiğimiz yıl yalnızca %30 u hibrit, plug in hibrit araçları önümüzdeki 3 yıl içerisinde dahil etmeyi planlarken, aynı oran bu yıl %70 e yaklaştı.

%100 elektrikli araçların filolardaki oranının önümüzdeki 3 yıl içerisinde artması bekleniyor. Geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre, %100 elektrikli aracı olan veya önümüzdeki 3 yıl içerisinde şirket filolarına dahil etmeyi planlayan şirketlerin oranı %30 iken, bu yıl bu oran %62’ye yükseldi.

Filolarda alternatif yakıt teknolojilerin ön plana çıkmasının en önde gelen sebepleri ise yakıt maliyetlerini düşürmek (%82), çevresel etkileri azaltmak (%76), şirket imajını güçlendirmek (%73).

TEB Arval’in yakın zamanda doğa dostu bir filoya doğru ilk adımını atan, çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen iş ortaklarından biri de İçim Süt. Filosunda %100 elektrikli araçlar kullanmaya başlayan İçim Süt, karbon emisyonunu yılda araç başına 4.4 ton civarında azaltmaktadır.