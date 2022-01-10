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T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Prometeon’un Yeni Ar-Ge Merkezi’ne Ziyaret

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Prometeon Türkiye yöneticileri, Prometeon’un Kocaeli Fabrikası’nda buluştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticileri ve çalışanları, Prometeon Tyre Group’un Türkiye Ar-Ge Merkezi’ndeki faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Otovitrin 10.01.2022, 14:57
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Prometeon’un Yeni Ar-Ge Merkezi’ne Ziyaret

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet, Prometeon Tyre Group’un Kocaeli fabrikasını ve Yeni Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti. Prometeon Tyre Group, tüm dünyada endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirket olarak Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üretiyor. Ziyarette Dağlıoğlu’na Özel Kalem Müdürü Bilal Uyar, Proje Müdürü Mustafa Erdönmez ve Analist Onur Kanan eşlik etti. Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Prometeon Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ve Prometeon Kocaeli Fabrika Direktörü Bahadır Özer ile buluşan heyet, Prometeon Tyre Group’un Türkiye yatırımları ve Yeni Ar-Ge Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu: “Prometeon Türkiye’nin Ar&Ge çalışmalarında yenilikçi teknolojileri geliştirdiklerini gözlemledik ve bununla gurur duyduk.”

Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu şunları söyledi:

“2021 yılı Haziran ayı itibarıyla 1500’den fazla İtalyan sermayeli şirketin ülkemizde faaliyet gösterdiğini, çok başarılı yatırımlara ve iş birliklerine imza attıklarını biliyoruz. 150 yıl önce İtalya’da doğmuş Pirelli markası da yaklaşık 60 yıldır ülkemizde üretim yapıyor. Son yıllarda Türkiye, uluslararası yatırımcılar için bir üretim merkezi olmanın yanı sıra Ar-Ge, tasarım, lojistik, eğitim ve yönetim merkezi olarak da öne çıkıyor. Bugünkü ziyaretimizde Prometeon Türkiye’nin TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdikleri Ar&Ge çalışmalarında yenilikçi teknolojileri geliştirdiklerini gözlemledik ve bununla gurur duyduk. Ülke olarak Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 2053 yılına kadar net sıfır emisyon ve 'yeşil kalkınma' politikaları önceliğimiz. Uluslararası doğrudan yatırım stratejimizde de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını merkeze koyan bir yaklaşım gösteriyoruz ve yeşil üretim projelerini tüm enerjimizle desteklediğimizi her platformda vurguluyoruz. Bu kapsamda Prometeon Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının ülkemizin politikaları ile uyum içerisinde olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.”

“Yeni Ar-Ge Merkezi yatırımımızla, Türkiye’nin Prometeon Grubu’ndaki rolü daha da önem kazanıyor”

Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ziyarete ilişkin şunları söyledi: “1960 yılında Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olan ve pek çok ilkle faaliyetlerini sürdüren Kocaeli fabrikamızda 15 milyon dolarlık Prometeon Ar-Ge Merkezi yatırımımızla, Türkiye’nin Prometeon Grubu’ndaki rolü daha da önem kazanıyor. Sürdürülebilirliği her zaman gündeminde tutan ve bunu inovatif çözümlerle destekleyen Prometeon Tyre Group, Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için çalışıyor. Ayrıca gelecek 10 yıldaki araçlar, hidrojen ve elektrikli motorlar için orijinal ekipman üreticisi olan ağır vasıta ve şehir içi otobüs üreticileri ile ortak çalışmalar yürütmek de önem verilen konular arasında yer alıyor.”

“Endüstriyel ve ticari lastiklerin Ar-Ge'si Türk mühendislerine emanet ediliyor.”

Yeni Ar-Ge Merkezi ile beraber fabrikaya yapılan yatırımlar ile Prometeon Kocaeli fabrikasının Türkiye’nin en büyük ticari lastik üretim kapasitesine sahip fabrikası olduğuna değinen Prometeon Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ise sözlerine şöyle devam etti: “Üretim kapasitemizi 1,5 milyon adede çıkardık. Üstelik Türkiye, grubun en gelişmiş teknolojiye sahip fabrikası olarak Prometeon'un en premium pazarları olan Avrupa ve Türkiye için üretimde başrolü üstleniyor. Yatırımla birlikte Türkiye'deki Ar-Ge ekibimiz yaklaşık 100 kişiye yükselirken Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen patent sayısı da artacak ve Merkezimiz Prometeon teknolojisinde kritik bir role sahip olacak. %100 sürdürülebilir materyallerle üretim için ham madde tüketimini, sanal modelleme ile test ürünü sayısını azaltma, ömrünü tamamlamış olan lastiği ham madde olarak geri dönüştürme, fosil ve yenilenebilir materyaller kullanımına yönelik geliştirme çalışmaları da Ar-Ge Merkezimizin odak alanları içinde yer alacak.”

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