TAYSAD’ın Bu Yıl İlk Kez Düzenlediği Tedarik Zinciri Konferansı, Sektörün Tüm Paydaşlarını Buluşturdu!

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin tedarik zincirine etkilerini “Dijital Dönüşüm” ana temasıyla düzenlediği Tedarik Zinciri Konferansı’nda mercek altına aldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da tedarik sektörünün tüm paydaşlarına seslenerek, “Türkiye’de hat durmaz, bunu sağlayan da sizlersiniz” dedi. Saydam, “Tedarik Zinciri Konferansı’nın başka organizasyonlarımız gibi imza bir etkinlik olarak, önümüzdeki senelerde de devam etmesi sizlerin desteği ile mümkün olacak” açıklamasını yaptı. Etkinliğin açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül, “Artık büyük balığın küçük balığı yediği bir ortamda değiliz. Hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu bir ortamdayız” diyerek, dijital dönüşümün tedarik sektörü açısından sunduğu avantajlara dikkat çekti.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler ışığında “dijital” olarak da büyük bir dönüşüme hazırlanan tedarik zincirinin paydaşlarını; ilk kez bu yıl düzenlediği Tedarik Zinciri Konferansı’nda buluşturdu. İstanbul’daki Elite World Asia’da düzenlenen etkinlikte; otomotiv sektörünün dönüşümü ekseninde hem küresel hem ulusal ölçekte tedarik zincirini çevreleyen gelişmeler ele alındı. “Dijital Dönüşüm” ana temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, alanında uzman çok sayıda değerli ismi ağırladı.

“Offline’dan dijitale, VUCA’dan BANI’ye geçtik”

Etkinliğe video konferans aracılığı ile katılan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül, “2020, belirsizliklerin hayatımızda belki de tek belirli şey olduğunu gösterdi. Offline’dan dijitale, VUCA’dan BANI’ye geçtik. Değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak ortamı ifade eden VUCA’nın pandemi ile birlikte anlamını bulduğunu düşünürken, Amerikalı bir antropolog, yazar ve fütürist ‘BANI’ diye yeni bir kelimeyi paylaştı. BANI’deki ‘B’ kırılganlığı ifade ediyor. Tedarik zincirinde ve pek çok alanda kırılmalar yaşadığımız, yaşayacağımız bir dönemden geçiyoruz. Hepimize düşen görev ise bu kırılgan zeminde dahi operasyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirmek için gereken tedbirleri almak. BANI’deki ‘A’, kaygılıyı ifade ediyor. Etrafımızdaki kişilerin kaygı seviyelerinde artış olduğunu görüyoruz. BANI’deki ‘N’ de doğrusal olmayan… Eski bildiklerimiz, tecrübelerimiz bugünün problemlerinin çözümünde yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle uzun vadeli planlar tasarlamak çok fazla anlam ifade etmeyebiliyor. Çok net bir başlangıç, orta nokta, bitiş yok. Aynı oyunun içerisinde ileri geri yapmaya hazır olduğumuz bir dönemdeyiz. BANI’deki ‘I’ da anlaşılabilir olmayan manasına geliyor. Böyle kırılgan, kaygılı, doğrusal olmayan ortam; birçok olayı, kararı anlaşılamayan yapıyor” dedi.

“Dijital olgunluk seviyemizi; akıllı ve otonom tedarik zinciri ile sürdürmeliyiz”

“Artık büyük balığın küçük balığı yediği bir ortamda değiliz. Hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu bir ortamdayız” ifadelerini kullanan Şengül, “BANI dünyası her türlü kırılgan zeminde başarıya ulaşabilmek için değişime adapte olmayı, çevikliği, esnekliği, risk ve fırsatları doğru yönetmeyi zorunlu hale getiriyor. Bu durumda dijital dönüşüm de kaldıraç etkisi ile hayatımızı kolaylaştıran önemli bir araç oluyor” diye konuştu. Otomotiv sektöründeki dönüşümle birlikte firmaların geleneksel bakış açısından sıyrılarak, ezber bozan, yenilikçi düşünce yapısı ile yeni yetkinliklere, becerilere odaklanması gerektiğini vurgulayan Şengül, “Dijital olgunluk seviyemizi; akıllı ve otonom tedarik zinciri ile sürdürmeliyiz. Bu bakımdan da globalleşen dünyada oyunun parçası olabilmek. Türkiye’nin konumunu üst noktalara ulaştırabilmek için inovatif düşünmeye, esnek, çevik olmaya, tüm süreçlerimizde yalın ve kaliteli işler yapmaya odaklanmalıyız” dedi.

“Türkiye’de hat durmaz, bunu sağlayan sizlersiniz”

TAYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da “Son beş yıldır Volkswagen yatırımı ile ilgili Türkiye’nin sunduğu fırsatları anlatırken ya da daha bir ay evvel Almanya’da yapılan ve otomotiv konusundaki en büyük etkinliklerden biri olan Car Semposium’da otomotiv sektörümüzle ilgili sunum yaparken söylediğimiz ilk şey ‘Türkiye’ye gelin, Türkiye’de hat durmaz’ oldu. Bunu sağlayan sizlersiniz. Bu açıdan büyük bir teşekkürü hakkediyorsunuz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Tedarik Zinciri Konferansımızın diğer etkinliklerimiz gibi imza bir etkinlik olarak, önümüzdeki senelerde de devam etmesi sizlerin desteği ile mümkün olacak” açıklamasını yaptı.

Tedarik zincirinde dijital dönüşümün etkileri ele alındı!

Konferans, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan da “Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşması ile devam etti. Norm Holding Tedarik Zinciri Direktörü Mehmet Karaca da Norm Holding’deki örnek uygulamaları paylaşırken, İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Erdal ise lojistikte dijital dönüşüm alanında yaşanan gelişmelere değindi. Konferansın öğlenden sonraki bölümü de PwC Ortağı ve Tedarik Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış’ın konuşması ile başladı. Karakış, konuşmasında “Satınalmada Dijital Dönüşüm” konusu ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Etkinlikte “İyi Uygulama Çoşkunöz Metal Form” başlığı altında da Müşteri ve Üretim Planlama Müdürü Adem Akan Gözübüyük, “Müşteri Sefer Formlarının Sistem Entegrasyonu”, Lojistik Mühendislik ve Operasyonlar Müdürü Eda Bozyel “Sevkiyat Sürecinde RFID Uygulaması”, Malzeme Planlama Müdürü Zeynep Mete de “Hammaddelerin ASN ile Mal Kabul Yapılması” konuları hakkında bilgiler verdi.

Tedarik Zincirinde Kriz ve Fırsatlar paneli…

Konferansta “Tedarik Zincirinde Kriz ve Fırsatlar” başlıklı panel de düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı, Vergi Bölümü Şirket Ortağı Murat Palaoğlu üstlendi. Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri Gökşen Töre Sancak, Bosch Lojistik Direktörü Ersin Öztürk, SOGAD Yönetim Kuru Üyesi ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Güvenç Temizel, Ekol Global Büyüme Direktörü Mehmet Şahintürk de panelin konuşmacıları arasında yer aldı.

“‘Değişime kendinden başla’ mottosu çok doğru bir yaklaşım”

Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uysal da “‘Değişime kendinden başla’ mottosu gerçekten de çok doğru bir yaklaşım. Bence en kolayı, en hızlısı öyle olur. Konferansımızda; tedarik zincirindeki risk ve fırsatlar, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, çip krizi gibi önemli konuları ele aldık. Etkinlikteki tüm konuşmacılara, sponsorlarımıza ve katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.