TAYSAD’dan Örnek Proje!

Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi TAYSAD, beşinci verimlilik projesi olarak yürüttüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklediği İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi’nin gelişim değerlendirme toplantısını düzenledi. Toplantı; katılımcı firmalarla birlikte online ortamda gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Ocak 2020’de başlatılan projenin birinci ve ikinci etabında, katılımcı firmaların toplamda 16,5 milyon TL tutarında iyileşme sağladığı aktarıldı. Katılımcı firmaların projeden sağladığı faydanın önemine dikkat çeken TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Katılımcı firmalar projeden gün geçtikçe daha fazla fayda sağlıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elde edilen sonucun diğer üyelerimize de örnek teşkil edeceğini umut ediyorum” diye konuştu.

“Kümeler içerisinde emsal bir proje”

Toplantıya katılan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Uzmanı Zeynep Sezen de projenin kümelenme projeleri açısından emsal teşkil ettiğinin altını çizdi. “UR-GE projeleri uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde yürütülen projelerdir” açıklamasını yapan Sezen, “Firmalarımızın küçüklü büyüklü bir araya gelerek kümelenme mantığı çerçevesinde rekabetçilik gücünü artırarak kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi. Söz konusu proje kapsamında TAYSAD çatısı altında otomotiv sektörü kümesi oluşturulduğunu ve kümelenme mantığının bu projede şekil bulduğunu vurgulayan Sezen, çalışmada yer alan firmaların birbirleriyle olan etkileşimini görmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Üçüncü faz sonunda hedef; 25 milyon TL!

TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 3 Projesi’nin uygulama çalışmalarını yürüten ve proje hakkında bilgi veren İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan ise “Pandemi dönemine denk gelen bu proje bizlere insanların istediklerinde her şeyi başarabildiğini yeniden gösterdi” diye konuştu. Projenin şirketlere sağladığı ekonomik faydaya da değinen Tezcan, “2020 Ocak ayında başlayan Grup 3 projemizde TAYSAD üyesi 10 firma, pandemiye karşın projenin birinci ve ikinci fazında yaptıkları çalışmalarıyla 16,5 milyon TL’lik kazanç elde etti. Üçüncü faz sonunda bu kazancın 25 milyon TL’ye ulaşacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.