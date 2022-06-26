TAYSAD, “Elektrikli Araçlar Günü” Etkinlik Serisinin Üçüncüsünü Bursa’da Gerçekleştirdi!

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), elektrifikasyon alanındaki dönüşümün etkilerinin paylaşılması adına gerçekleştirdiği “TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü” etkinliğinin üçüncüsünü Bursa’da düzenledi. Dünya genelinde otomotivin yaşadığı dönüşümün ardından sektörde meydana gelen eksen kaymasının tartışıldığı etkinlikte; tedarik endüstrisinin atması gereken adımlar ve dönüşümü çevreleyen trendler ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, “Öncelikli konumuz elektrifikasyon. Teknolojinin değişimi aslında çok net değil. Değişeceği, evrileceği biliniyor ama ne yöne evrileceği konusunda farklı görüşler var” dedi. Tedarik sanayisinin elektrifikasyon sürecine ayak uyduramaması halinde Türkiye’de üretilen araçlardaki yerlilik oranının yüzde 80’lerden yüzde 15’lere düşebileceğini hatırlat Ercan, “Türk otomotiv tedarik sanayi olarak; planlamakta, harekete geçmekte biraz geç kaldığımızı ve hala bir patinaj döneminde olduğumuzu görüyoruz. TAYSAD olarak; bunu değiştirmek adına bu organizasyonları yapıyoruz” diye konuştu.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından ilki Kocaeli, ikincisi Manisa OSB’de düzenlenen “Elektrikli Araçlar Günü” etkinliğinin üçüncüsü de Bursa’daki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) gerçekleştirildi. Alanında uzman çok sayıda ismin yer aldığı etkinlikte; otomotiv sektöründe yaşanan köklü dönüşümün tedarik sanayisine yönelik yansımaları tartışıldı. Elektrifikasyon alanında tedarik endüstrisinin atması gereken adımların ele alındığı organizasyonda, bu kapsamda tedarik sanayisinin oluşturulması gereken yol haritasının ayrıntıları paylaşıldı.

Tragger, Numesys ve Karel Elektronik sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, “Öncelikli konumuz elektrifikasyon. Teknolojinin değişimi aslında çok net değil. Değişeceği biliniyor, evrileceği biliniyor ama ne yöne evrileceği konusunda farklı görüşler var. Firmalar da farklı teknolojilere kendi stratejileri doğrultusunda yatırım yapıyorlar” dedi.

“Başka işler bulmak, başka alanlara yönelmek zorundalar”

“Türkiye’de üretilen araçlar noktasında yerlilik oranları yüzde 75, hatta bazı araçlarda yüzde 80’ler seviyesinde. TAYSAD olarak yaptığımız araştırmalar neticesinde; eğer tedarik sanayi, elektrifikasyon sürecine ayak uydurmaz ve dönüşmez ise bu yerlilik oranlarının yüzde 15, 20’ler seviyesine düşeceğini biliyoruz” ifadelerini kullanan Ercan, “Otomotiv sektörü, 16 yıldır bu ülkenin ihracat lideri. Bu, otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi olarak birlikte başardığımız bir sonuç. Birincisi; buradan geriye adım atmak demek, ülke için, ikincisi ise tedarik sanayi için kötü. Yani elektrifikasyon süreciyle birlikte bazı tedarik sanayi firmalarının ürettiği ürünler artık araçlarda kullanılmayacak. Bu ne demek? O firmalar kapanacak, orada çalışanlar işlerini kaybedecek. Dolayısıyla başka işler bulmak, başka alanlara yönelmek zorundalar. Bunlar kolay şeyler değil. Türk otomotiv tedarik sanayi olarak planlamakta, harekete geçmekte biraz geç kaldığımızı ve hala bir patinaj döneminde olduğumuzu görüyoruz. TAYSAD olarak; bunu değiştirmek adına bu organizasyonları yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

TAYSAD’ın etkinlik serileri devam edecek!

TAYSAD’ın düzenlediği etkinliklere de değinen Ercan, “Otomotiv ana sanayisin genel müdürlerini, CEO’larını; elektrifikasyon konusunda firmalarının stratejilerini, eğilimlerini paylaşmaları için davet ediyoruz. Küreselde ve lokalde durumu nasıl değerlendirdiklerini paylaşmalarını rica ediyoruz. Daha sonra da aynı ana sanayi firmasının Ar-Ge, mühendislik bölümlerinin yöneticilerini davet ediyoruz. Onları TAYSAD üyelerinin mühendislik ve Ar -Ge yöneticileri ile bir araya getirerek, teknolojiyi konuşmaya gayret ediyoruz. Bu süreci Ford Otosan, TOGG ile başlattık, etkinliğe Anadolu Isuzu, Mercedes Benz, Renault ve Temsa ile devam ettik. Hem CEO konuşmalarını hem de Ar-Ge, mühendislik yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik serilerini sürdüreceğiz” dedi.

Etkinlik; Renault Group Lokal Satın Alma Direktörü Önder Plana’nın “Elektrikleşme; Otomotiv Sanayinde Eksen Kayması ve Tedarik Sanayisinden Beklentiler” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Karel Elektronik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Mühendislik Direktörü Alper Sarıkan da “Gücün Kontrolünde Bilgisayarlı Görüye Elektrikli Araçlarda Yazılım Artan Payı” başlığı altında bu kapsamda yaşanan gelişmelere değindi. FEV Türkiye Elektronik Sürüş & Güç Elektroniği Departman Müdürü Abdullah Kızıl ise elektrikli araçlarda motor ve güç aktarma organları teknoloji trendleri alanında yaşanan değişimler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra ise soru-cevap bölümüne geçildi.

TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü etkinliğinin dördüncüsü TOSB’da!

Ayrıca “TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü” kapsamında katılımcılar, Altınay Mobilite, Renault, Temsa, Tragger Teknik Oto-Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı’nın elektrikli araç ve aksanlarını inceleyip test sürüşü yapma fırsatı buldu. “TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü” etkinliğinin dördüncüsü TOSB’da (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) gerçekleştirilmesi planlanıyor.