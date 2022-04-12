banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

TAYSAD Elektrikli Araç Günü’nün ikincisi Maxion İnci Jant Grubu sponsorluğunda gerçekleşti

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından, elektrifikasyon alanında yaşanan dönüşümün otomotiv tedarik sanayine etkilerinin ve elektrikli araçların geleceği ile ilgili güncel durumun paylaşılması amacıyla düzenlenen Elektrikli Araç Günü 8 Nisan 2022 Cuma günü Manisa Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşti.

Otovitrin 12.04.2022, 11:39
TAYSAD Elektrikli Araç Günü’nün ikincisi Maxion İnci Jant Grubu sponsorluğunda gerçekleşti

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu, bu yıl ikinci kez yapılan etkinliğin sponsoru oldu. Maxion İnci Jant Grubu halihazırda elektrikli araçların jant tedarikçisi konumunda.

TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü etkinlik serisinin ikincisi “Akıllı, Çevreci, Sürdürülebilir Çözümler” sloganına yakışan bir gündem ve yoğun üye katılımıyla sona erdi. Açılış konuşması TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Arsan Danışmanlık Kurucu Ortağı Yalçın Arsan, İnci GS Yuasa Ar-Ge Müdürü Sibel Eserdağ, Karsan Ar-Ge Direktörü Barış Hulusioğlu ve OTEP Direktörü Ernut Mutlu’da ufuk açıcı konuşmalarıyla yer aldılar. Maxion İnci Jant Grubu Türkiye ve Afrika Operasyonları Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü’nün de söz aldığı organizasyonda ayrıca dünya genelinde otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon sürecinin tedarik sektörüne yönelik yansımaları, bu durumun yarattığı riskler ve fırsatlar değerlendirildi. 

Etkinlikte katılımcılar farklı marka elektrikli araçları inceleme imkânı ve test sürüşü yapma fırsatı da buldu. 

İnci GS Yuasa firması ile birlikte etkinlik sponsoru olan TAYSAD üyelerinden Maxion İnci Jant Grubu da sergi alanında yer aldı. Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden olan Grup, bünyesindeki toplam 4 fabrika ile Avrupa’nın tek lokasyonda, binek, hafif ticari ve ağır vasıta ticari araçlar için üretim yapan en büyük alüminyum ve sac jant üreticisi konumunda. Zengin ürün gamını değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun olarak yenileyen Maxion İnci Jant Grubu, elektrikli araçlar için hali hazırda sektörün lider firmalarına jant tedarik ediyor. Global ve köklü yapısı sebebiyle otomotivin geleneksel global oyuncularının tercihi olan Grup, aynı zamanda EV alanında hızla gelişen firmalarla iş birliği fırsatlarını da değerlendiriyor. 

Maxion Wheels Türkiye Operasyonları ve Avrupa Ticari Araç Jantları Satış Direktörü İshak Şikar elektrifikasyon trendi ve Grup’un bu konudaki vizyonu ile ilgili şunları dile getirdi: “Sürdürülebilir bir gelecek için, kurallar hızla değişirken, oyunun dışında kalmamak için tedarik sanayi olarak verimliliği artıran, maliyetleri düşüren akıllı, çevreci, sürdürülebilir çözümler sunmalı, elektrifikasyon rüzgarını yakalamalıyız. Bu açıdan TAYSAD Elektrikli Araç Günü sektörümüz için çok önemli bir buluşma. Maxion İnci Jant Grubu olarak her zaman yenilikçi ve öncü çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araç beklentilerini karşılayacak şekilde sektörün lider firmalarına daha hafif ve uygun aerodinamik özellikli jantlar tedarik ediyoruz. Ayrıca, bu alanda gelecekte söz sahibi olması beklenen start-up’larla iş birliklerimizi, onlar daha ilk araçlarını üretmeden oluşturuyoruz. Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden biri olarak, inovasyon konusunda da lider olmaya devam edeceğiz. “

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu