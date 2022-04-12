TAYSAD Elektrikli Araç Günü’nün ikincisi Maxion İnci Jant Grubu sponsorluğunda gerçekleşti

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu, bu yıl ikinci kez yapılan etkinliğin sponsoru oldu. Maxion İnci Jant Grubu halihazırda elektrikli araçların jant tedarikçisi konumunda.

TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü etkinlik serisinin ikincisi “Akıllı, Çevreci, Sürdürülebilir Çözümler” sloganına yakışan bir gündem ve yoğun üye katılımıyla sona erdi. Açılış konuşması TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Arsan Danışmanlık Kurucu Ortağı Yalçın Arsan, İnci GS Yuasa Ar-Ge Müdürü Sibel Eserdağ, Karsan Ar-Ge Direktörü Barış Hulusioğlu ve OTEP Direktörü Ernut Mutlu’da ufuk açıcı konuşmalarıyla yer aldılar. Maxion İnci Jant Grubu Türkiye ve Afrika Operasyonları Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü’nün de söz aldığı organizasyonda ayrıca dünya genelinde otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon sürecinin tedarik sektörüne yönelik yansımaları, bu durumun yarattığı riskler ve fırsatlar değerlendirildi.

Etkinlikte katılımcılar farklı marka elektrikli araçları inceleme imkânı ve test sürüşü yapma fırsatı da buldu.

İnci GS Yuasa firması ile birlikte etkinlik sponsoru olan TAYSAD üyelerinden Maxion İnci Jant Grubu da sergi alanında yer aldı. Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden olan Grup, bünyesindeki toplam 4 fabrika ile Avrupa’nın tek lokasyonda, binek, hafif ticari ve ağır vasıta ticari araçlar için üretim yapan en büyük alüminyum ve sac jant üreticisi konumunda. Zengin ürün gamını değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun olarak yenileyen Maxion İnci Jant Grubu, elektrikli araçlar için hali hazırda sektörün lider firmalarına jant tedarik ediyor. Global ve köklü yapısı sebebiyle otomotivin geleneksel global oyuncularının tercihi olan Grup, aynı zamanda EV alanında hızla gelişen firmalarla iş birliği fırsatlarını da değerlendiriyor.

Maxion Wheels Türkiye Operasyonları ve Avrupa Ticari Araç Jantları Satış Direktörü İshak Şikar elektrifikasyon trendi ve Grup’un bu konudaki vizyonu ile ilgili şunları dile getirdi: “Sürdürülebilir bir gelecek için, kurallar hızla değişirken, oyunun dışında kalmamak için tedarik sanayi olarak verimliliği artıran, maliyetleri düşüren akıllı, çevreci, sürdürülebilir çözümler sunmalı, elektrifikasyon rüzgarını yakalamalıyız. Bu açıdan TAYSAD Elektrikli Araç Günü sektörümüz için çok önemli bir buluşma. Maxion İnci Jant Grubu olarak her zaman yenilikçi ve öncü çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araç beklentilerini karşılayacak şekilde sektörün lider firmalarına daha hafif ve uygun aerodinamik özellikli jantlar tedarik ediyoruz. Ayrıca, bu alanda gelecekte söz sahibi olması beklenen start-up’larla iş birliklerimizi, onlar daha ilk araçlarını üretmeden oluşturuyoruz. Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden biri olarak, inovasyon konusunda da lider olmaya devam edeceğiz. “