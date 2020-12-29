banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
Galatasaray'dan 2 dev transfer
Galatasaray'dan 2 dev transfer
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!

TAYSAD Beşinci Verimlilik Projesi ile İşletmelerin İsraflarını Azaltıyor!

TAYSAD’ın “İş Mükemmelliği Projesi” ile Yılda 5.3 Milyon TL’lik İyileşme Sağlandı!

Otovitrin 29.12.2020, 14:52
4
TAYSAD Beşinci Verimlilik Projesi ile İşletmelerin İsraflarını Azaltıyor!

Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 5’inci verimlilik projesi olan İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi’nin gelişim ve değerlendirme toplantısını katılımcı firmalarla birlikte sanal platformda gerçekleştirdi. Ocak 2020’de başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklediği projenin birinci etabında katılımcı firmalar, 5.3 milyon TL tutarında iyileşme sağladı. Konuyu değerlendiren TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, İş Mükemmelliği Projesi ile israfların azaltılarak maliyetlerin iyileştirilmesini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Sürecin sonunda projeyi başarıyla tamamlayan firmalar; küresel piyasa koşullarında daha güçlü, esnek ve dayanıklı yapıda rekabet edebilecek ve tedarik zincirinde elde edilen kazançlarla, gerek mevcut yatırımların, gerekse gelecek yatırımların geri dönüşümünü artırabilecek” dedi.

TAYSAD, 5’inci verimlilik projesi olarak yürüttüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklediği İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi’nin gelişim değerlendirme toplantısını katılımcı firmalarla online ortamda gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Ocak 2020’de başlatılan projenin birinci etabı kapsamında, katılımcı firmalar 5.3 milyon TL tutarında iyileşme sağladı. Katılımcı firmaların projeden sağladığı faydanın gün geçtikçe arttığını belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yaptığı değerlendirmede İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi ile israfların azaltılarak maliyetlerin iyileştirilmesini sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Kanca, “Sürecin sonunda projeyi başarıyla tamamlayan firmalar, küresel piyasa koşullarında daha güçlü, esnek ve dayanıklı yapıda rekabet edebilecek ve tedarik zincirinde elde edilen kazançlarla, gerek mevcut yatırımların, gerekse gelecek yatırımların geri dönüşümünü artırabilecek. Firmalar proje sayesinde; kalitesizlik maliyetinde azalma, stok devir oranında artış, proje yönetiminde ve iş güvenliğinde iyileşme sağlayacak” açıklamalarında bulundu.

“Şirket yönetimlerinin bu projelere destek olması gerekiyor”

Projeyi tüm katılımcı üyelerin yüksek sinerji, takım çalışması, firmaların kendi içerisinde karşılıklı bilgi alışverişiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Kanca; “Pandeminin etkilerine rağmen, kısıtlamalara rağmen projemizin ilk dönemini başarıyla gerçekleştirdik. Şirket içerisinde büyük  dönüşümler çok kolay olmuyor  Mutlaka bir yerlerde tıkanıyor. O yüzden dışardan bir gözün koç olması, hakem olması çok fayda sağlıyor. Bu dış hakem şirket içerisindeki tartışmaları azaltıyor, doğrusu budur diyor ve herkes o doğrunun peşinden gidiyor. Bu tür projelerin başarılı olmasında en önemli etken, tepe noktanın bunu destekliyor olması. Şirket yönetimlerinin bu projelere destek olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kümeler içerisinde örnek bir proje”

Proje toplantısına katılan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Uzmanı Zeynep Sezen, projenin kümelenme projelerinde örnek teşkil ettiğine işaret etti. Sezen; “URGE projeleri uluslararası rekabetçiliği geliştirilmesi ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde yürütülen projelerdir. Firmalarımızın küçüklü büyüklü bir araya gelerek kümelenme mantığı çerçevesinde rekabetçilik gücünü arttırarak kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu projede TAYSAD çatısı altında otomotiv sektörü kümesi oluşturuldu ve projenin başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Proje ile 3 fazda gözle görülür gelişim

TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 3 Projesi’nin uygulama çalışmalarını yürüten ve proje hakkında bilgi veren İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan ise “Proje birbirine bağımlı 3 fazdan oluşuyor. 1’inci faz temel eğitim. Yalın araçları nasıl kullanırız? Bu araçlar ne işe yarar? Hangi durumda hangi araç kullanılır ya da kullanılamaz konusunda eğitimler ve danışmanlıktan oluşuyor. 2’inci faz, bu süreçte yetiştirdiğimiz arkadaşların, iç danışmanların ve proje liderlerinin, firmanın geri kalan tarafına çalışmaları yaygınlaştırması ve paralelinde de ürün geliştirme süreçleri ve mavi yaka organizasyonlarıyla alakalı çalışmaları kapsıyor. 3’üncü ve son faz ise, artık icraatta bir noktaya gelindiğinde bunun topyekûn bir hareket haline gelmesi ve hedeflerle yönetim dediğimiz modülün devreye alınmasından oluşuyor” şeklinde konuştu.

İlk etapta sağlanan fayda 5.3 Milyon TL

Projenin şirketlere sağladığı ekonomik faydaya da değinen Tezcan, “Geçtiğimiz yıl tamamlanan Grup 2 projemizdeki 11 firmanın, yaklaşık 1.5 yıllık proje süresince yaptıkları iyileştirmelerle sağladıkları fayda yaklaşık 16 milyon TL seviyesinde idi. 2020 Ocak ayında başlayan Grup 3 Projemizde ise TAYSAD üyesi 10 firma, pandemiye rağmen projenin sadece ilk fazında yaptıkları çalışmalarıyla 5.3 milyon TL’lik kazanç elde etmiş oldu. Firmalarımız, projenin devam eden aşamalarında çalışmalarına hız vererek sağladıkları faydayı da artıracaktır” dedi.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12