Taşıt Kredisindeki Yeni Düzenleme Hem Sıfır Hem de İkinci Eli Hareketlendirecek

Ali Karakaş; “BDDK’nın vermiş olduğu karar beklediğimiz, piyasaya can suyu olacak bir karardı. Tüketiciler özellikle düşük peşinatla yüksek vade arayışındaydı. 400 bine kadar yapılan düzenlemede 48 ay taksit yüzde 70 peşinatı geldi; bu düzenleme, özellikle en çok satılan segmenti kapsadığı için pazarda ciddi bir ivme yaratacaktır. Kararla beraber piyasaların hızlanacağını, durgun durumdan hareketli hale geçeceğini söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda kredi faizlerinde yaşanacak muhtemel bir düşüş, arz problemlerinin azalması ve döviz kurunun aşağı yönlü bir seyre dönmesi ile hem ikinci elde hem de sıfır kilometre araç pazarında hedef beklentileri karşılık bulabilir.” ifadelerini kullandı.