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Taşınabilir Bataryalı Silence’lar, Mobilite Alışkanlıklarını Değiştirmeye Geldi!

Elektrikli scooter alanında Avrupa’nın pazar lideri olan İspanyol Silence, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye’de satışa çıktı. Silence’ın S01 Urban, S02 Low Speed ve S02 High Speed modelleri bireysel kullanıcıların beğenisine sunulurken, S02 Low Speed Kurumsal ve S02 High Speed Kurumsal modelleri kurumların ihtiyaçlarına uygun tasarımıyla görücüye çıktı. Adeta bir valiz gibi taşınabilen bataryası, yüksek standart donanım özellikleri ve kullanım kolaylığıyla scooter pazarına iddialı giriş yapan Silence’ın fiyatları 39 bin 900 TL’den başlıyor. Silence ayrıca, Maslak’ta yer alan ve elektrikli otomobillerin özel servisi konumundaki E-Garaj’da sergilenerek tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Otovitrin 13.02.2021, 15:34
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Taşınabilir Bataryalı Silence’lar, Mobilite Alışkanlıklarını Değiştirmeye Geldi!

Elektrikli scooter alanında Avrupa’nın lider markası Silence, Doğan Trend Otomotiv

güvencesiyle Türkiye pazarında satışa sunulmaya başlandı. Uzun ömürlü taşınabilir

bataryaları, yüksek performansı ve teknolojisiyle dikkatleri çeken Silence, kişisel ve

kurumsal kullanım için farklı model seçenekleriyle tüketicilerle buluştu. Silence’ın S01

Urban, S02 Low Speed ve S02 High Speed modelleri bireysel kullanıcıların beğenisine

sunulurken, S02 Low Speed Kurumsal ve S02 High Speed Kurumsal modelleri

kurumların ihtiyaçlarına uygun tasarımıyla görücüye çıktı. Birbirinden özel 5 farklı

modeliyle oldukça geniş bir kitleye hitap eden Silence’ın satış fiyatı ise 39 bin 900

TL’den başlıyor. Doğan Trend Otomotiv, Silence’ın kullanım kolaylığı ve mobilite

ihtiyaçlarına yönelik devrim niteliğindeki yaklaşımıyla Türkiye’deki elektrikli scooter

pazarını büyütmesini hedefliyor. Ayrıca Silence, Maslak’ta yer alan ve elektrikli

otomobillerin özel servisi konumundaki E-Garaj’da da sergileniyor.

Valiz gibi taşınabilen lityum iyon batarya

Silence modelleri, gücünü 5,6 kWh gücündeki lityum iyon bataryadan alıyor. 120

km’ye kadar menzil sunabilen bu batarya, su geçirmemesi ve -20’den +55 derecelere

kadar hava sıcaklıklarına dayanıklı olmasının yanında 2 yıl garanti kapsamında

satılıyor. Silence’ın en büyük farkı ise benzersiz kullanım kolaylığına sahip

bataryasından geliyor. Öyle ki, selenin altında yer alan batarya kutusu (Power Battery

Point) yerinden kolayca çıkartılarak tekerlekli bir valiz gibi rahatlıkla taşınabiliyor. 

Böylece batarya ev, işyeri, ofis, restoran gibi birçok noktada şarj edilebiliyor. Ayrıca,

Silence bataryaları güneş enerjisiyle de şarj olarak çevreye maksimum katkı sağlıyor.

220 V ev tipi prizde 4,5 saatte tam şarj edilebilen batarya, hızlı şarjı da destekliyor.

Geri vitesin olduğu bir mobilite deneyimi

Silence, birçok özelliği tüm modellerinde standart olarak sunuyor. Taşınabilir batarya

paketi Silence’ın standartlarını temsil eden en önemli özellik arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Eco, City ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu ile otomatik geri

vites özelliği yine Silence’ın tüm modellerinde standart olarak yer alıyor. İkili koltuk

düzeniyle birlikte iki kaskın rahatlıkla sığabildiği bir bagaj alanı sunuyor.

S01 Urban tasarımı ve performansı birleştiriyor

Silence’ın premium sınıftaki S01 Urban modeli, göz alıcı tasarımı ve keskin hatlarıyla

bir elektrikli scooter’dan daha fazlasını vadediyor. 5,6 kWh bataryasıyla 7000 Watt’lık

güç üreten S01 Urban, 100 km/s hıza (sınırlandırılmış) ulaşabiliyor. Rejeneratif CBS

fren teknolojisine sahip S01 Urban’da sol manet her ön ve arka tekerleğe frenleme

sağlarken, sağ manet sadece ön freni aktive ediyor. Aynı zamanda akü, frenlemeye ve

şarj etmeye yardımcı olmak için rejeneratif fren sistemi devreye giriyor. S01 Urban’da,

diğer tüm Silence modellerinde olduğu gibi otomatik geri vites özelliği ile Eco, City ve

Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. 

En erişilebilir moped S02 Low Speed

Silence’ın bir diğer modeli S02 Low Speed ise erişilebilir fiyatı ve Silence’ın standart

olarak sunduğu teknolojileriyle öne çıkıyor. 1500 Watt güç sunan S012 LS 5,6 kWh

veya 2 kWh’lık lityum iyon bataryalarla tercih edilebiliyor. 50 km/s’ye kadar hıza

çıkabilen S02 LS, düşük ağırlık merkezi sayesinde yüksek seviyede manevra kabiliyeti,

stabilite ve kısa mesafelerde etkileyici frenleme sunuyor. İkili koltuk düzenine sahip

S012 LS modelinde led farlar, 47 litrelik saklama kutusu ve akıllı telefon desteği

standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte, tüm Silence modellerinde standart olarak

bulunan otomatik geri vites özelliği ve üç farklı sürüş modu S02 Low Speed’te de

kullanıcıları bekliyor.

S02 High Speed’le eğlence, güç ve güvenlik bir arada

Eğlence, yüksek performans ve güvenliği aynı anda sunan Silence S02 High Speed,

7000 Watt güç üreten 5,6 kWh’lık lityum iyon bataryasıyla 120 km’ye kadar menzil

yapabiliyor. 90 km/s (sınırlandırılmış) maksimum hıza çıkabilen S02 High Speed 72

cm’lik sele yüksekliğiyle çevik, manevra kabiliyeti yüksek ve kolay sürüş deneyimi

sağlıyor. Geniş ekranı, ikili koltuk düzeni ve 47 litrelik saklama kutusu bulunan S02

High Speed, otomatik geri vites özelliği ve üç farklı sürüş moduyla da şehir içinde

benzersiz bir sürüş deneyimi getirmeye hazırlanıyor.

Kurum ve işletmeler için en iyi tercih S02 LS Kurumsal ve S02 HS Kurumsal

Silence, bireysel kullanıcılara sunduğu S02 Low Speed ve S02 High Speed

modellerinin şirketler ve profesyoneller için geliştirişmiş versiyonları “S02 Low Speed

Kurumsal” ve “S02 High Speed Kurumsal” ile de rakiplerinden farklılaşıyor. Şirket ve

kurumlar için özel olarak üretilen bu modeller; teslimat hizmetler, scooter paylaşımı,

mobilite acenteleri, polis ve güvenlik hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabiliyor. 330 

kg’ye kadar farklı bagaj seçenekleri bulunan Silence S02, müşterinin ihtiyacına göre

uyarlanabiliyor.

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