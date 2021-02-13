Taşınabilir Bataryalı Silence’lar, Mobilite Alışkanlıklarını Değiştirmeye Geldi!
Elektrikli scooter alanında Avrupa’nın pazar lideri olan İspanyol Silence, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye’de satışa çıktı. Silence’ın S01 Urban, S02 Low Speed ve S02 High Speed modelleri bireysel kullanıcıların beğenisine sunulurken, S02 Low Speed Kurumsal ve S02 High Speed Kurumsal modelleri kurumların ihtiyaçlarına uygun tasarımıyla görücüye çıktı. Adeta bir valiz gibi taşınabilen bataryası, yüksek standart donanım özellikleri ve kullanım kolaylığıyla scooter pazarına iddialı giriş yapan Silence’ın fiyatları 39 bin 900 TL’den başlıyor. Silence ayrıca, Maslak’ta yer alan ve elektrikli otomobillerin özel servisi konumundaki E-Garaj’da sergilenerek tüketicinin beğenisine sunuluyor.
Elektrikli scooter alanında Avrupa’nın lider markası Silence, Doğan Trend Otomotiv
güvencesiyle Türkiye pazarında satışa sunulmaya başlandı. Uzun ömürlü taşınabilir
bataryaları, yüksek performansı ve teknolojisiyle dikkatleri çeken Silence, kişisel ve
kurumsal kullanım için farklı model seçenekleriyle tüketicilerle buluştu. Silence’ın S01
Urban, S02 Low Speed ve S02 High Speed modelleri bireysel kullanıcıların beğenisine
sunulurken, S02 Low Speed Kurumsal ve S02 High Speed Kurumsal modelleri
kurumların ihtiyaçlarına uygun tasarımıyla görücüye çıktı. Birbirinden özel 5 farklı
modeliyle oldukça geniş bir kitleye hitap eden Silence’ın satış fiyatı ise 39 bin 900
TL’den başlıyor. Doğan Trend Otomotiv, Silence’ın kullanım kolaylığı ve mobilite
ihtiyaçlarına yönelik devrim niteliğindeki yaklaşımıyla Türkiye’deki elektrikli scooter
pazarını büyütmesini hedefliyor. Ayrıca Silence, Maslak’ta yer alan ve elektrikli
otomobillerin özel servisi konumundaki E-Garaj’da da sergileniyor.
Valiz gibi taşınabilen lityum iyon batarya
Silence modelleri, gücünü 5,6 kWh gücündeki lityum iyon bataryadan alıyor. 120
km’ye kadar menzil sunabilen bu batarya, su geçirmemesi ve -20’den +55 derecelere
kadar hava sıcaklıklarına dayanıklı olmasının yanında 2 yıl garanti kapsamında
satılıyor. Silence’ın en büyük farkı ise benzersiz kullanım kolaylığına sahip
bataryasından geliyor. Öyle ki, selenin altında yer alan batarya kutusu (Power Battery
Point) yerinden kolayca çıkartılarak tekerlekli bir valiz gibi rahatlıkla taşınabiliyor.
Böylece batarya ev, işyeri, ofis, restoran gibi birçok noktada şarj edilebiliyor. Ayrıca,
Silence bataryaları güneş enerjisiyle de şarj olarak çevreye maksimum katkı sağlıyor.
220 V ev tipi prizde 4,5 saatte tam şarj edilebilen batarya, hızlı şarjı da destekliyor.
Geri vitesin olduğu bir mobilite deneyimi
Silence, birçok özelliği tüm modellerinde standart olarak sunuyor. Taşınabilir batarya
paketi Silence’ın standartlarını temsil eden en önemli özellik arasında yer alıyor.
Bununla birlikte, Eco, City ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu ile otomatik geri
vites özelliği yine Silence’ın tüm modellerinde standart olarak yer alıyor. İkili koltuk
düzeniyle birlikte iki kaskın rahatlıkla sığabildiği bir bagaj alanı sunuyor.
S01 Urban tasarımı ve performansı birleştiriyor
Silence’ın premium sınıftaki S01 Urban modeli, göz alıcı tasarımı ve keskin hatlarıyla
bir elektrikli scooter’dan daha fazlasını vadediyor. 5,6 kWh bataryasıyla 7000 Watt’lık
güç üreten S01 Urban, 100 km/s hıza (sınırlandırılmış) ulaşabiliyor. Rejeneratif CBS
fren teknolojisine sahip S01 Urban’da sol manet her ön ve arka tekerleğe frenleme
sağlarken, sağ manet sadece ön freni aktive ediyor. Aynı zamanda akü, frenlemeye ve
şarj etmeye yardımcı olmak için rejeneratif fren sistemi devreye giriyor. S01 Urban’da,
diğer tüm Silence modellerinde olduğu gibi otomatik geri vites özelliği ile Eco, City ve
Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.
En erişilebilir moped S02 Low Speed
Silence’ın bir diğer modeli S02 Low Speed ise erişilebilir fiyatı ve Silence’ın standart
olarak sunduğu teknolojileriyle öne çıkıyor. 1500 Watt güç sunan S012 LS 5,6 kWh
veya 2 kWh’lık lityum iyon bataryalarla tercih edilebiliyor. 50 km/s’ye kadar hıza
çıkabilen S02 LS, düşük ağırlık merkezi sayesinde yüksek seviyede manevra kabiliyeti,
stabilite ve kısa mesafelerde etkileyici frenleme sunuyor. İkili koltuk düzenine sahip
S012 LS modelinde led farlar, 47 litrelik saklama kutusu ve akıllı telefon desteği
standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte, tüm Silence modellerinde standart olarak
bulunan otomatik geri vites özelliği ve üç farklı sürüş modu S02 Low Speed’te de
kullanıcıları bekliyor.
S02 High Speed’le eğlence, güç ve güvenlik bir arada
Eğlence, yüksek performans ve güvenliği aynı anda sunan Silence S02 High Speed,
7000 Watt güç üreten 5,6 kWh’lık lityum iyon bataryasıyla 120 km’ye kadar menzil
yapabiliyor. 90 km/s (sınırlandırılmış) maksimum hıza çıkabilen S02 High Speed 72
cm’lik sele yüksekliğiyle çevik, manevra kabiliyeti yüksek ve kolay sürüş deneyimi
sağlıyor. Geniş ekranı, ikili koltuk düzeni ve 47 litrelik saklama kutusu bulunan S02
High Speed, otomatik geri vites özelliği ve üç farklı sürüş moduyla da şehir içinde
benzersiz bir sürüş deneyimi getirmeye hazırlanıyor.
Kurum ve işletmeler için en iyi tercih S02 LS Kurumsal ve S02 HS Kurumsal
Silence, bireysel kullanıcılara sunduğu S02 Low Speed ve S02 High Speed
modellerinin şirketler ve profesyoneller için geliştirişmiş versiyonları “S02 Low Speed
Kurumsal” ve “S02 High Speed Kurumsal” ile de rakiplerinden farklılaşıyor. Şirket ve
kurumlar için özel olarak üretilen bu modeller; teslimat hizmetler, scooter paylaşımı,
mobilite acenteleri, polis ve güvenlik hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabiliyor. 330
kg’ye kadar farklı bagaj seçenekleri bulunan Silence S02, müşterinin ihtiyacına göre
uyarlanabiliyor.