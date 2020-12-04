Tamamen Elektrikli Yeni Mercedes-Benz EQC Türkiye’de

Mercedes-Benz elektromobiliteye yönelik yeni ürün ve teknolojilerini sunduğu yeni EQ markasını, ilk kez 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtmıştı. Kesintisiz, net ve renkli vurgulara sahip tasarımıyla öne çıkan marka, ‘İlerici lüks’ (Progressive Luxury) tasarım dilini kullanırken yenilikçi elektrikli otomobil görünümünün de öncülüğünü yapıyor. Kalite, güvenlik ve konfor gibi konulara sadık kalan EQC, elektrikli otomobillerin Mercedes-Benz’i konumunda bulunuyor ve sahip olduğu niteliklerin toplamıyla bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm bu nitelikleri, ön ve arka aksta birer tane olmak üzere toplam iki elektromotorun ürettiği 300 kW (408 BG) gücün sağlamış olduğu dinamik performans tamamlıyor. Sistem son derece gelişmiş mühendislik çözümleri sayesinde, NEDC normuna göre yaklaşık 462 km’lik bir menzile imkân tanıyor. EQC, Daimler bünyesindeki yeni bir mobilite döneminin başlangıcını simgeliyor.

Şükrü Bekdikhan: “Elektrikli mobiliteyi, diğer üreticilerden farklılaştırarak benzersiz alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz”

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Binek otomobil pazarına yönelik elektrikli araç atağımızı, yeni teknoloji ve ürün markamız olan EQ altında topluyoruz. Bu yeni ürün ve teknoloji markamız EQ altında satışa sunduğumuz ilk Mercedes-Benz modeli olan EQC, gerek iç mekânda gerekse de genel tasarımında ‘ilerici lüks’ tasarım dilini kullanıyor. Bu yeni dil ile birbirine zıt, dijital ve analog öğelerin bir arada kullanılmasıyla duyguları harekete geçiren çarpıcı bir tasarım ortaya çıkıyor. EQC, pazardaki ilk elektrikli araç değil ancak elektrikli bir Mercedes olduğu için güçlü bir rakip.” dedi.

Elektrikli binek otomobil planlarına dair açıklamalarda da bulunan Şükrü Bekdikhan, “Elektrikli mobiliteyi, diğer üreticilerden farklılaştırarak benzersiz alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz tüm Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrikli motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız. Bu, kompakt modellerimizden SUV’ye kadar tüm portföyümüzü kapsayacak.” diye konuştu.

“İlerici Lüks” tasarım diline sahip elektrikli SUV

Yeni EQC, bünyesinde barındırdığı kaslı ve gösterişli gövde orantıları ile crossover-SUV olarak sınıflandırılıyor. Geniş tavan çizgisi, yüksek omuz çizgisine sahip dar yan camlar ve arkaya doğru eğimli tavan çizgisinin ortaya çıkarttığı coupé benzeri arka kısmıyla görsel olarak SUV ile SUV Coupé arasında bir görünüm sunuyor.

Önden bakıldığında farları ve ızgarayı çevreleyen siyah panel dikkat çekiyor. Bir ilk olarak siyah panelin üst kenarı fiber optik bir hat ile dolduruluyor. Söz konusu hat, gündüz farlarını birbirine bağlamasıyla karakteristik bir Mercedes-Benz özelliği olarak öne çıkıyor. Bu yapı karanlıkta neredeyse kesintisiz bir ışık bandı oluşturuyor. Standart olarak sunulan MULTIBEAM LED teknolojili farların iç yuvaları ve tüpleri çok parlak bir siyah renge sahip. Beyaz zemin üzerine mavi şeritler ve mavi tonlardaki MULTIBEAM gibi zıt renk vurguları bu modelin yeni EQ ailesinin bir üyesi olduğunu teyit ediyor.

Yeni Mercedes-Benz EQC, premium elektrikli araç görünümüne öncülük eden, son derece kaliteli bir iç mekânla dikkat çekiyor. Araçtaki gösterge paneli sürücü odaklı bir kokpit mimarisi ortaya koyarken, Mercedes-Benz markasının karakteristik kanat profili sürücü bölgesinde kesintiye uğrayarak asimetrik bir görünüm sergiliyor. Kokpitin en önemli görsel unsurlarından birinin bulunduğu yer tam da burası. Bu bölüm “rosé-gold” vurgular da dahil olmak üzere bünyesindeki tüm detaylarla ileri teknoloji üssü gibi görünüyor.

Electric Art donanımıyla üst düzey teknolojiler

Standart olarak EQ’ya özel Electric Art İç Mekân Tasarım Konsepti ile sunulan otomobile, arzu edilirse AMG iç ve dış mekan tasarım konseptleri ile de sahip olunabiliyor.

Yeni EQC 400 4MATIC Electric Art paketinde, aracın şeritte ve güvenli takip mesafesinde kalmasına yardımcı olan Sürüş Yardım Paketi’nin yanı sıra, MULTIBEAM LED farlar, artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Head-up display, Burmester® surround ses sistemi, masaj özellikli koltuklar ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi fonksiyonlar standart donanım olarak yer alıyor.

Dinamik performans, verimlilikle buluşuyor

Yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulacak olan ilk Mercedes-Benz modeli EQC 400 4MATIC’te tamamen yenilikçi bir değişken dört tekerlekten çekiş sistemi devreye giriyor. Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor. EQC böylece dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş karakteristiğini sunabiliyor.

Tüketimi azaltmak, son derece etkili bir performans sunmak üzere elektromotorlar farklı bir şekilde konumlandırılıyor. Ön akstaki elektromotor düşük ve orta güç gereksinimlerinde mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesini sunacak şekilde ayarlanırken, arka aks salt dinamizm sunmak üzere ayarlanıyor. Ön ve arka akstaki elektromotorlar toplam 300 kW (408 BG) güç ve 760 Nm torku kullanıma sunuyor.

Mercedes-Benz mühendisleri, bir dizi ileri mühendislik çözümü ile maksimum gürültü konforu sunan bir yapı oluşturdular. EQC’nin güç üniteleri motorun şasiye ve şasinin gövdeye bağlandığı yerler olmak üzere iki farklı noktadan kauçuk takozlarla izole ediliyor. Söz konusu izolasyon yöntemi ilave yalıtım çözümleriyle destekleniyor ve böylece EQC son derece sessiz bir yaşam alanı sunuyor.

EQC’ye, NEDC normuna göre 80 kWh kapasiteye sahip olan lityum-iyon bataryalar enerji sağlıyor. Elektrikli araçların tüketim ve menzil değerleri kullanım şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. EQC, sürücüsünü her biri farklı karakteristiklere sahip COMFORT, ECO, SPORT ve INDIVIDUAL olmak üzere dört farklı sürüş programı ile destekliyor. Sürücü ayrıca direksiyon simidinin arkasındaki vites değiştirme kulakçıklarını kullanarak enerji geri kazanma seviyesini de yönetebiliyor. Performanslı bir sürüş tercih edilmesi durumunda ise, bataryanın aracın alt kısmına konumlandırılmış olması, otomobilin yol tutuşunu ciddi anlamda arttırıyor.

Şarj: Kolay ve hızlı

EQC’nin bataryası, alternatif akımı doğru akıma çeviren su soğutmalı bir dahili dönüştürücü sayesinde ev tipi prizden veya halka açık alanlarda şarj edilebiliyor. Wallbox ve kamuya açık şarj istasyonlarında saatte 7,4 kW’a kadar şarj imkanı sunan dahili dönüştürücünün kapasitesinin, 2021 yılı içerisinde ise 11 kW’a yükselmesi planlanıyor. Bir Mercedes-Benz Wallbox kullanarak şarj etmek, şarj süresini yerel güç kaynağına oranla üç kat hızlandırıyor. DC şarj istasyonlarında ise CCS ile şarj süresi daha da kısalıyor. EQC, şarj çıkışına bağlı olarak hızlı şarj istasyonlarında 110 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 40 dakikada doluyor.

Elektrikli mobilitede başından sonuna kadar güvenli bir yolculuk

EQC ayrıca pasif güvenlik açısından da en yüksek gereksinimleri karşılıyor. Mercedes-Benz, her zamanki kapsamlı çarpışma test programına ek olarak, akü ve elektrik akımı taşıyan tüm bileşen parçalarına son derece katı güvenlik standartları uyguluyor ve söz konusu standartlar yasal gereklerin de ötesine geçiyor. Elektrikli bileşenlerin ve akünün özel gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanan EQC, yüksek güvenlik seviyesine ulaşacak şekilde yapılandırıldı. Örneğin, ek bir alt şasi ön kısımda bulunan yürüyen aksam bileşenlerini çevreliyor ve bu bölüm normal montaj noktaları tarafından destekleniyor.

Batarya güvenliği, EQC’nin gelişiminde büyük bir titizlikle ele alınan kalemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yüksek güvenlik seviyesine sahip koruma uygulaması yüksek voltajlı bataryanın konumlandırmasıyla başlıyor. Araç zeminine entegre edilen batarya, enerjiyi sönümleme özelliğine sahip özel bir koruyucu çerçeve tarafından çevreleniyor. Çerçeve ile bataryanın arası özel darbe emici koruma malzemesi ile dolduruluyor. Bataryanın ön tarafında bulunan bir batarya muhafazası, enerji depolama ünitesinin yabancı cisimler tarafından delinmesini önlüyor.

Yüksek voltajlı sistemin elektriksel güvenliği: Mercedes-Benz’in yüksek voltajlı sürüş sistemleri ile edindiği kapsamlı tecrübe, bir kaza durumunda devreye giren çok aşamalı bir güvenlik konseptinin hayata geçirilmesini sağladı. Yüksek voltajlı sistem, kazanın şiddetine göre otomatik olarak kısmen veya tamamen kapanıyor. Ayrıca acil durum ekiplerinin yüksek voltajlı sistemi manuel olarak devre dışı bırakabileceği kapatma noktaları da bulunuyor.

EQC’ye özel fonksiyonlarıyla MBUX multimedya sistemi

EQC; menzil, şarj durumu ve enerji akışı olmak üzere EQ’ya özel bazı bilgileri de gösteren yenilikçi multimedya sistemi MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile donatılıyor. EQ için optimize edilmiş olan navigasyon, sürüş modları ve şarj süresi gibi bilgiler de yine MBUX üzerinden kontrol edilebiliyor ve ayarlanabiliyor. MBUX ekranında farklı EQ özelliklerinin gruplandırıldığı özel bir bölüm bulunuyor. Kullanıcı, alternatif olarak kontrol panelinin sol alt köşesindeki bir tuşla MBUX sisteminin EQ menüsüne doğrudan erişebiliyor.

Standart geniş ekranlı dijital kokpitinin sol tarafındaki gösterge panelinde, EQC sürücüyü bir EQ karşılama animasyonuyla karşılıyor. Soldaki gösterge hızı ve hemen altındaki bölgede ise şarj durumu ve menzil gösteriliyor. Sağdaki ekranda ise güç üretimini ve enerji geri kazanım seviyesi gösteriliyor.

Ekranlar hızlanma anında araç ile doğru orantılı bir dinamizm ile hareket ediyor. Her iki göstergede beyaz bir bant, EQC’nin hız ve gücüne ilişkin görsel bir canlandırma yapabiliyor. Ayrıca ekranda şarj durumu ile ilgili bir bölüm bulunuyor.

Geniş ekranlı dijital kokpitin sağ tarafındaki multimedya ekranının ana menüsünde belirli ekran ve ayarlara erişim sağlamak üzere özel bir EQ bölümü bulunuyor. Burada şarj akımı, enerji akışı ve tüketim bilgisi yer alıyor. Navigasyon ekranı ise şarj istasyonlarının yerini gösteriyor.

Sezgisel kullanımlı Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi

Bilgi ve eğlence sistemine verilen MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ismi, sisteminin kullanıcı öncelikli olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Yapay zekâ sayesinde sunulan öğrenme yeteneği bu sistemi daha da özel kılıyor. MBUX, öngörü özelliği ile kullanıcının hangi zamanda ne isteyeceğini tahmin edebiliyor. Örneğin; sürücü her hafta Salı günü annesini arıyorsa artık Salı günlerinde annesinin telefon numarası otomatik olarak ekranda gösteriliyor. Belirli bir zamanda haberleri dinlemek üzere düzenli olarak bir radyo istasyonuna geçiş yapan sürücü için ise, bu kanal artık, ilgili saatte kendisine bir öneri olarak sunuluyor.

“Hey Mercedes” diye seslenmek yeterli

MBUX’un en güçlü yönlerinden biri, “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile etkinleşen doğal konuşmayı anlama yeteneğine sahip akıllı sesli komut sistemi. Sistem, navigasyon hedef girişi, telefon aramaları ve müzik seçimi de dahil birçok bilgi ve eğlence fonksiyonunun yanı sıra iklimlendirme veya aydınlatma gibi sayısız fonksiyona da kumanda edebiliyor.

Otomobillerdeki geleneksel sesli kontrol sistemleri, kullanıcıların belirli sabit komutlarını algılıyor. Ancak doğal konuşma tanıma özeliği sayesinde MBUX’un LINGUATRONIC sesli komut sistemi hemen hemen her türlü komutu tanımlıyor ve EQ’ya özel olanlar da dahil olmak üzere, bilgi ve eğlence ile araç fonksiyonlarına yönelik neredeyse tüm cümleleri anlıyor. Örneğin, “En yakın şarj istasyonunu bul” komutu kadar “Menzilim ne kadar?” sorusu da sistem tarafından algılanıyor.

Akıllı sesli komut sistemi, direksiyon üzerindeki bir buton veya “Hey Mercedes” sesli komutu ile etkinleştiriliyor. Sistem, açık komutların dışında, dolaylı ifadeleri de anlayabiliyor. Örneğin kullanıcı, klimayı ayarını yükseltmek için “24 derece” gibi net bir komut vermek yerine “Burası çok soğuk” da diyebiliyor. Sistem, bu durumda havalandırma sisteminin sıcaklığını 1 derece arttırırken “çok sıcak” komutu karşılığında 1 derece düşürüyor.

Servis Paketi, Batarya Garantisi ve Şarj Ünitesi

Otomobilin fiyatına dahil olan Servis Paketi sayesinde 90.000 km’lik 6 adet rutin bakım için ilave ücret talep edilmiyor. Aynı zamanda fren diskleri, balataları ve silecek lastikleri birer kez bu paket dahilinde değiştiriliyor.

Yeni EQC’nin batarya kapasitesinin 8 yıl boyunca 160.000 km’ye kadar yüzde 70’in altına düşmesi durumunda ise batarya, üretici garantisi kapsamında değiştiriliyor.

Otomobili evde şarj etmek, kamuya açık noktalarda şarj etmekten daha avantajlı olduğu için, bir adet Mercedes-Benz marka Wallbox da otomobille birlikte kullanıcılara teslim ediliyor.

Teknik Özellikler