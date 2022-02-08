Tam Otomatik Şanzıman Donanımlı 50 Adet Karsan Atak Otobüs, Ankara’nın Toplu Ulaşımına Yenilik Getiriyor

Ar-Ge ve üretim kabiliyeti sayesinde Avrupa başta olmak üzere global ve lokal pazarda modern toplu taşıma çözümleri sunan Türk otobüs üreticisi Karsan, geniş ürün yelpazesiyle birçok şehrin ulaşım altyapısının geliştirilmesine destek veriyor. Karsan, yakın zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosunu yenileme çalışmaları doğrultusunda Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 50 adet 8 metrelik Karsan Atak otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. Yeni otobüsler, şehirde daha kaliteli bir ulaşım için hizmet vermeye başladı.

Teslimat ile ilgili açıklamada bulunan Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu; “Başta Avrupa olmak üzere global arenada, hayatı kolaylaştıran toplu taşıma çözümlerimizle yer aldığımız gibi, ülkemizin de dört bir yanında kent ulaşımına ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz; sahip olduğu teknoloji ve yüksek performanslı motor özellikleri kadar, manevra kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon değerleriyle çevreci oluşu ve konfor özellikleriyle de toplu taşımada rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Özellikle belediyeler, araç alımlarında tam otomatik şanzıman donanımını tercih ediyor. Böylece vardiyalı çalışan sürücü ekiplerinde farklılıkları minimize ederek filo verimliliğini hedefliyor” şeklinde belirtti.

Ankara’nın yeni Karsan Atak otobüsleri, 186 beygir gücü ve 680 Nm tork üreten 4.5 litrelik FPT marka NEF4 turbo dizel, Euro VI motor ve Allison T 2100™ tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Allison T 2100™ tam otomatik şanzıman, otobüs işletmeleri için ulaşım konforu, yakıt ekonomisi ve düşük işletme maliyetleri başta olmak üzere pek çok avantaj sunuyor. Allison şanzımanlar, tork konvertörlü Kesintisiz Güç Teknolojisi™ sayesinde sarsıntısız bir şekilde motor torkunu çoğaltarak, tekerleklere daha fazla güç aktarılmasını sağlıyor. Böylece üstün bir ivmelenmenin yanı sıra tam güçte vites değişimleri mümkün oluyor. Dar yollarda kolay manevra kabiliyeti sayesinde ise sürücü ve yolcu konforu ile güvenli sürüş arttırılıyor.

Allison Transmission Türkiye Saha Satış Müdürü Burak Kazar, konuyla ilgili açıklamasında; “Aşınmaya sebebiyet veren mekanik debriyajlı manuel ve otomatikleştirilmiş manuel şanzımanların (AMT'ler) aksine Allison tam otomatik şanzımanların tork konvertörü teknolojisi sayesinde en iyi performans için sadece periyodik yağ ve filtre değişimi yeterli oluyor. Böylece aktarma organlarında çok az aşınma görülüyor. Ayrıca manuel ve AMT şanzıman teknolojilerinde gereken yüksek maliyetli ve zaman alan debriyaj tamir ve değişimleri Allison tam otomatik şanzımanlar sayesinde ortadan kalktığı için servis gerekliliği de azalıyor. Dolayısıyla toplam hizmet ömrü göz önünde bulundurulduğunda tam otomatik şanzıman donanımlı araçlar, daha düşük operasyon maliyetleri sağlıyor. Bu da toplu taşıma işletmeleri için Allison şanzımanları tercih etmelerindeki diğer bir neden oluyor” dedi.

Toplu taşıma hizmetlerinde işletmeler, sık dur kalk gerektiren, dar sokakların da bulunduğu zorlu şehir içi güzergahlarda yolcular kadar sürücülerin de konforuna önem veriyor. Tam otomatik şanzıman donanımı sayesinde sürücüler, vites değiştirmek zorunda kalmadıkları için sadece yola odaklanabiliyorlar. Bu sayede daha kontrollü ve güvenli sürüş sağlandığı için yolcu konforu arttırılırken sürücüler de daha az yoruluyor.

Allison Transmission Türkiye OEM Satış Müdürü Berk Gönenç yaptığı açıklamada; “Allison olarak 100 yılı aşan bir geçmişe sahibiz ve geliştirdiğimiz lider teknolojiler ile tüm dünyada otobüs işletmelerinin operasyonel verimliliklerine katkı sağlıyoruz. Dünya genelinde her segmentteki otobüs uygulamasında edindiğimiz deneyim ve teknik bilgi birikimini geleceğe taşıyoruz. Allison tam otomatik şanzımanlar, sürücüler için daha yüksek performans, yolcular için sarsıntısız, konforlu ulaşım ve filolar için daha az bakım maliyetleri dahil olmak üzere birçok avantaj sunuyor. Allison’ın 7-8 metre otobüslerde halihazırda sunduğu benzersiz performansının Karsan Atak otobüslere de katkıda bulunmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Daha esnek operasyon imkânı sağlayan 8 metre otobüs segmentinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi filosunun da Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araçlarından memnun kalacağına inanıyoruz” diye belirtti.