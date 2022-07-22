Tam elektrikli Isuzu NovoCITI Volt’a ABC Design Award Ödülü

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, tasarım alanında dünyanın saygın yarışma ve organizasyonlarından aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Anadolu Isuzu’nun tam elektrikli toplu ulaşım modeli NovoCITI Volt, tasarım dünyasının prestijli yarışmalarından olan ABC Design Award’da Transportation kategorisinde ödüle layık görüldü.

ABC Design Award, dünyanın tasarım alanındaki en önemli yarışmalarından biri olan “German Design Award”ı da düzenleyen German Design Council (Alman Tasarım Konseyi) tarafından organize ediliyor. Bütünüyle mobilite alanındaki tasarımlara odaklanan bir yarışma ve ödül organizasyonu olan ABC Design Award’da başvurular çeşitli tasarım disiplinlerinde uzman üyelerden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor.

Küresel bir tasarım yarışması olan ABC Design Award jürisinin, geleceğin mobilite çözümlerini değerlendirme kriterleri arasında; fonksiyon, estetik, malzeme kullanımı gibi kıstasların bütünsel bir perspektifle başarıyla harmanlanması yer almaktadır.

Anadolu Isuzu’nun en önemli güç kaynaklarından biri Ar-Ge

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak Ar-Ge ve tasarım alanında önemi bir güce sahibiz. Son dönemde özellikle ihracattaki başarılarımızda bu alanlardaki uzmanlığımızın önemli bir payı var. Ar-Ge alanındaki gücümüzle geleceğin mobilite ihtiyaçlarına bugünden cevap veren sürdürülebilir teknoloji ve üretim uygulamaları geliştirirken, tasarım merkezimiz bu teknoloji çözümlerini içeren modellerimizi modern ve dinamik, futuristik çizgilerle buluşturuyor. 2021 yılında yurtdışına ilk ihracatını gerçekleştirdiğimiz NovoCITI Volt’un “Alman Tasarım Konseyi” tarafından düzenlenen ABC Design Award’da ödüllendirilmiş olması bizim için oldukça değerli. Bu başarıya yenilerini ekleme hedefiyle çalışmaya, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de müşterilerimize ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”

Tam elektrikli NovoCITI Volt dünya yollarında

Ar-Ge ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların üretimine özel bir önem veren Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki modern tesislerinde ürettiği tam elektrikli midibüs modeli NovoCITI Volt sıfır emisyon avantajı, üstün özellikleri ve göz alıcı tasarımı ile beğeni topluyor. İlk yurtdışı teslimatı 2021 yılında Fransa’ya gerçekleştirilen NovoCITI Volt, günümüzün modern kentlerinin sıfır emisyon ve sessiz, konforlu ulaşım gibi öncelikli taleplerine başarıyla yanıt veriyor. Anadolu Isuzu tarafından bütünüyle geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarlanan aracın tüm geliştirme aşamalarında özellikle belediyeler ile servis ve toplu taşıma operatörlerinin ihtiyaçları dikkate alındı. Anadolu Isuzu’nun kendini ispatlamış Novociti Life platformu üzerinde geliştirdiği NovoCITI Volt, üstün özellikleri ile en güncel ve titiz çevre, konfor ve güvenlik standartlarını başarı ile karşılıyor.

NovoCITI Volt, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile belediyelerin şehir içi toplu taşıma alanında en öncelikli ölçütleri olan sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite taleplerine başarıyla yanıt veriyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI Volt’un yüksek performanslı bataryaları, 211kWh’lık kapasitesi ile araca 300 km’ye varan menzil sunuyor. Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı sayesinde NovoCITI Volt’un yolcu kapasitesi 52’ye kadar çıkabiliyor.

Sürdürülebilirliğe verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalar ve çevre dostu araç modelleri ile yurt içi ve yurtdışı pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Anadolu Isuzu, NovoCITI Volt tam elektrikli midibüs serisini, 12 ve 18 metrelik seçeneklerle daha da geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.