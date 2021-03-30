TABGİS’ten tavan fiyat uygulaması kaldırılsın çağrısı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) aldığı kararla 18 Mart tarihinde Türkiye için akaryakıtta tek fiyat uygulamasına geçmişti. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesi sonrasında fiyatlarda 17-20 kuruş düşüş meydana gelmişti.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası, akaryakıt sektöründe EPDK tarafından dördüncü kez alınan ve 18 Mart tarihinde başlayan tavan fiyat uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

BAYİLER BU YÜKÜ KALDIRAMAZ

Covid-19 virüsünün yayılımının engellenmesi için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu yasaklarının tekrar uygulanacak olması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının satış hacimlerinin daha da azalacağı vurgulanan açıklamada, “Akaryakıt sektöründe iki ay süreyle uygulanmak üzere yürürlükte olan tavan fiyat kararı bayiler üzerinde bir kara bulut gibi yıkıcı etkilerini sürdürmeye devam ederken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ve Ramazan ayının da etkisiyle iş hacmi üzerindeki daralmanın yaratacağı yükü bayiler kaldıramazlar.” denildi.

TABGİS tarafında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Halkımızın sağlığı gereği ve pandeminin olumsuz gidişatından bir an önce kurtulabilmemiz için alınan kararların ve diğer tüm tedbirlerin önceliği ve önemi tartışmasızdır.

Bu bakımdan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun pandemi sürecinin yıkıcı etkileri devam ederken aldığı tavan fiyat kararını sağduyulu bir yaklaşımla hiç vakit kaybetmeden iptal etmesini meslektaşlarımız adına talep ediyor ve açık çağrıda bulunuyoruz.

HESAPLAMA FORMÜLÜ

Resmi Gazete'de yer alan EPDK kararına göre, bayi tavan fiyatı, ilgili günde TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi için geçerli rafineri fiyatına litre başına 70 kuruş (1+KDV) eklemesiyle belirleniyor. Fiyat formülü benzin ve motorin türleri için uygulanıyor. Farklılaştırılmış akaryakıt ürünleri için bu fiyata en fazla 2 kuruş ilave edilebiliyor.

YILMAZ: EN DOĞRU KARARI VERDİK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tavan fiyat uygulamasının devreye alınacağına dair yaptığı açıklamada, “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” ifadelerini kullanmıştı.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyordu.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyordu.