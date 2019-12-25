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Suzuki’den Vitara için avantajlı ön satış kampanyası

Suzuki, 2020 model Yeni Vitara’da avantajlı ön satış kampanyasını başlattı. Buna göre, SUV segmentinin öncü modeli Vitara’nın 2020 model yılına ait versiyonlarına, fiyat artışından etkilenmeden ön siparişle sahip olunabiliyor. Aralık ayında Vitara satın almak isteyen otomobil severler, avantajlı alım fırsatları ve sabitlenen fiyatıyla Yeni Vitara’larını Mart ayı itibariyle alabilecekler.

Suzuki’den Vitara için avantajlı ön satış kampanyası

Suzuki, 2020 model Yeni Vitara’da avantajlı ön satış kampanyasını başlattı. Buna göre, SUV segmentinin öncü modeli Vitara’nın 2020 model yılına ait versiyonlarına, fiyat artışından etkilenmeden ön siparişle sahip olunabiliyor. Aralık ayında Vitara satın almak isteyen otomobil severler, avantajlı alım fırsatları ve sabitlenen fiyatıyla Yeni Vitara’larını Mart ayı itibariyle alabilecekler.

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:21
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Suzuki’den Vitara için avantajlı ön satış kampanyası

Suzuki, 2019 model yılına ait versiyonları otomobil severlerden gördüğü büyük ilgi sonucunda tamamen tükenen Yeni Vitara’da, 2020 yılına oldukça avantajlı bir ön satış kampanyasıyla giriyor. Kampanya kapsamında, SUV segmentinin öncü modeli Suzuki Vitara’nın 2020 model yılına ait versiyonlarına fiyat artışından etkilenmeden sahip olunabiliyor. Aralık ayında Vitara satın almak isteyen otomobil severler, avantajlı alım fırsatları ve sabitlenen fiyatıyla Yeni Vitara’larını Mart ayında teslim alabiliyor.

Suzuki Vitara, yeni tasarımıyla daha çekici bir görünüme kavuştu. Dış tasarımında krom görünümlü ön ızgara ve ön tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlarıyla dikkatleri çeken yeni Vitara’nın iç mekanda ise sürüş dinamiklerine daha kolay hakim olunmasını sağlayan yeni 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, yeni saat tasarımı, kabin içerisindeki kaliteyi daha da artıran yumuşak dolgu malzemesi ve metalik yüzeyler ile süet koltuk döşemeleri göze çarpıyor. Artırılmış güvenlik donanımları sunan yeni Vitara, tamamı 6 ileri tam otomatik şanzımanlı olarak GL+ ve GLX Premium donanım seçenekleriyle, 4x2 ve 4x4 çekiş konfigürasyonlarında tercih edilebiliyor.

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