Suzuki’den Vitara Hibrit’te Autoshow Mobility’e Özel Faizli Kredi Fırsatı!

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Eylül ayında araç bulunurluğumuz mevcut. Yurt genelindeki Suzuki bayi ağımızda otomobillerimizi hemen teslim ederek müşterilerimize sunabiliyor; Suzuki güvenirliğiyle, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip ürün gamımızla buluşturabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sahip olduğu akıllı hibrit teknolojisiyle birlikte otomobil severleri yenilikçi ürünlerle buluşturan Suzuki, yeni bir araç sahibi olmak isteyen müşterilerin odağında olmayı sürdürüyor. Özellikle son 1 yıldır etkisini artırarak devam ettiren çip krizine bağlı araç bulunurluğu problemleri yaşanmasına karşın Suzuki, Türkiye pazarına sunduğu modellere olan talebi karşılayarak başarılı satışlara imza atıyor.

Sahip olduğu gelişmiş satış ağı organizasyonuyla otomobil severlerle buluşan Suzuki, Eylül ayında Türkiye’de ilk defa düzenlenen dijital fuar Autoshow Mobility’e özel sunduğu kredi kampanyasıyla tüketicisine ayrıcalıklar sağlıyor. Ay boyunca geçerli olacak kampanyayla birlikte, SUV dünyasının gözde modeli Suzuki Vitara Hibrit; 100 bin TL için 12 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi avantajıyla kullanıcılara sunuluyor.

Suzuki modelleri showroomlarda kullanıcıları bekliyor

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Eylül ayında araç bulunurluğumuz mevcut. Yurt genelindeki Suzuki bayi ağımızda otomobillerimizi hemen teslim ederek müşterilerimize sunabiliyor; Suzuki güvenirliğiyle, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip ürün gamımızla buluşturabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.