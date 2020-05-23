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Suzuki’den Şimdi Al, Eylül’de Ödemeye Başla Kampanyası!

Suzuki, yüksek donanım seviyesi ve düşük yakıt tüketimine sahip Swift modelinde 5 bin TL takas desteği ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunuyor. Üstelik Suzuki’nin devreye aldığı online görüntülü görüşme hizmeti ve Suzuki’m Kapımda uygulaması sayesinde, kullanıcılar evlerinden hiç çıkmadan Swift sahibi olabiliyor.

Suzuki’den Şimdi Al, Eylül’de Ödemeye Başla Kampanyası!

Suzuki, yüksek donanım seviyesi ve düşük yakıt tüketimine sahip Swift modelinde 5 bin TL takas desteği ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunuyor. Üstelik Suzuki’nin devreye aldığı online görüntülü görüşme hizmeti ve Suzuki’m Kapımda uygulaması sayesinde, kullanıcılar evlerinden hiç çıkmadan Swift sahibi olabiliyor.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:21
2010 Okunma
Suzuki’den Şimdi Al, Eylül’de Ödemeye Başla Kampanyası!

Mayıs ayında Suzuki Swift sahibi olmak isteyenleri, Suzuki showroomlarında takas desteği ve 3 ay ertelemeli kredi fırsatları bekliyor. Kampanya kapsamında, otomatik şanzımanlı Swift modeli, 137 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı gibi avantajlarla otomobil severlere sunuluyor. Suzuki’nin devreye aldığı online görüntülü görüşme hizmeti ve Suzuki’m Kapımda uygulaması sayesinde, otomobil alacaklar evlerinden hiç çıkmadan Suzuki sahibi olabiliyor. Tüm resmi işlemler kapıda gerçekleştiriliyor, araç çekici vasıtasıyla kapıya kadar getiriliyor.

Düşük yakıt tüketimi ve zengin donanım özellikleri

Nesiller boyu kalite ve konforundan taviz vermeyen Swift’te 1.2 litrelik 90 HP güç ve 120 Nm tork üreten 100 km’de 4,9 lt tüketim ortalamasıyla da yakıt verimliliği konusunda iddialı olan 4 silindirli benzinli motor görev alıyor. Suzuki Swift’in kendine özgü dış tasarımında LED farlar ve geniş hava girişleri ön plana çıkarken iç mekandaki modern tasarımlı kokpitte ise 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon ve anahtarsız çalıştırma sistemi göze çarpıyor. Swift’in gösterge tablosunun ortasında konumlandırılan 4,2 inçlik TFT renkli yol bilgi ekranı üzerinden otomobille ilgili birçok veriye de erişilebiliyor. Suzuki Swift, irili ufaklı eşya gözleri ve geniş yaşam alanıyla da şehir hayatını kolaylaştırıyor.

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