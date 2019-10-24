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Suzuki’den Ekim ayına özel eşsiz fırsatlar! 

Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Suzuki, Ekim ayında otomobil severlere cazip faiz fırsatları ve nakit alım destekleri sunuyor. Ekim ayını Swift ayı ilan eden Suzuki, düşük yakıt tüketimiyle dizel modellere bile üstünlük sağlayan Swift’in, otomatik şanzımanlı modellerini 109,500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor.

Suzuki’den Ekim ayına özel eşsiz fırsatlar! 

Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Suzuki, Ekim ayında otomobil severlere cazip faiz fırsatları ve nakit alım destekleri sunuyor. Ekim ayını Swift ayı ilan eden Suzuki, düşük yakıt tüketimiyle dizel modellere bile üstünlük sağlayan Swift’in, otomatik şanzımanlı modellerini 109,500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:56
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Suzuki’den Ekim ayına özel eşsiz fırsatlar! 

Kampanya kapsamında Swift modellerine özel; 40 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatı dikkatleri çekiyor. Segmentinin en çok satan SUV’u olan Suzuki Vitara ise 60 bin TL için 24 ay vadeli 0,49 faizli kredi fırsatı ile kullanıcılarla buluşurken, nakit alımlarda hurda teşvikine ek olarak 7 bin TL kampanya indirimi de avantaj sağlıyor. 

Ekim ayını Swift ayı ilan eden Suzuki, düşük yakıt tüketimi ile dizel modellere bile üstünlük sağlayan Swift’in otomatik şanzımanlı modellerini 109,500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Kampanya kapsamında 2019 model yılına sahip Swift modellerinde; 40 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatı Ekim ayı boyunca kullanıcılara sunuluyor.  Segmentinin en çok satan SUV’u olan ve 2018 model yılına sahip Suzuki Vitara ise 60 bin TL için 24 ay vadeli 0,49 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşurken, nakit alımlarında hurda teşvikine ek 7 bin TL kampanya indirimi de avantaj sağlıyor. 

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