Suzuki ve Toyota, Geliştirme ve Üretim İş Birliğini Derinleştiriyor!

Suzuki Motor Corporation (Suzuki) ve Toyota Motor Corporation (Toyota), 2017 yılında iş birliği için bir mutabakat zaptı imzalamıştı. İki şirket o tarihten bu yana, Toyota'nın elektrikli araç teknolojilerindeki ve Suzuki'nin kompakt araç teknolojilerindeki uzmanlığını, elektrikli araçların üretim ve yaygınlaştırılması için bir araya getiriyor.

Toyota ve Suzuki, iş birlikleri kapsamında karşılıklı araç tedarikinde yeni bir aşamayı devreye alıyor. İki şirket, Ağustos ayından itibaren Toyota Kirloskar Motor Pvt Ltd'de (TKM) Suzuki tarafından geliştirilen yeni bir SUV modelin üretimine başlayacak. Hindistan’da satışa sunulacak olan yeni modelin güç-aktarma sistemi, Suzuki tarafından geliştirilen yarı hibrit ve Toyota tarafından geliştirilen tam hibrit teknolojilerle donatılacak. İki şirket iş birliği yoluyla güçlü yanlarını bir araya getirerek, müşterilere farklı elektrikliye geçiş teknolojileri sunacak ve Hindistan'da elektrikliye geçiş sürecinin hızlandırılmasına ve karbon nötr bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunacak.

Toyota ve Suzuki, Hindistan'daki iş birliğinin genişletilmesine yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere, Hindistan hükümeti tarafından desteklenen “Hindistan'da Üret” girişiminin hayata geçirilmesine bağlı kalmaya devam edecek ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 2070 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma vizyonuna katkıda bulunacak.

“Yeni İş Fırsatları Yaratmaya Devam Edeceğiz”

Suzuki Başkanı Toshihiro Suzuki yapmış olduğu değerlendirmede, “Yeni SUV modelin TKM’de üretilmesi, müşterilerin ihtiyaç duyduğu çevre dostu ulaşımı sağlayarak Hindistan'ın büyümesine katkıda bulunabilecek bir proje. Bu adım, iş birliğimizi gelecekte daha da derinleştirmek adına önemli bir kilometre taşı. Toyota'nın desteğinden dolayı çok mutluyuz ve sürekli iş birliği yoluyla yeni sinerji ve iş fırsatlarını yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

“Suzuki ve Toyota CO2 Emisyonlarını Azaltmada Birlikte Çalışıyor”

Toyota Başkanı Akio Toyoda ise, “Hindistan’daki faaliyetleriyle köklü bir geçmişe sahip olan Suzuki ile yeni bir SUV modeli duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Otomotiv endüstrisi günümüzde elektrikliye geçiş ve karbon nötr gibi zorluklarla karşı karşıya. Toyota ve Suzuki'nin güçlü yanlarından yararlanarak Hintli müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor ve bu yolla CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı ve “kimsenin geride bırakılmadığı” ve “herkesin özgürce hareket edebildiği” bir toplum oluşturmayı umuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.